Falklands, nuevo Legislativo consolida vínculos estrechos con Reino Unido

El legislador MLA Jack Ford cuando fue recibido por el Speaker de la Cámara de los Comunes, Sir Lindsay Hoyle MP.

Con motive de la asunción de los nuevos miembros de la Asamblea Legislativa electa de las Islas Falkland, su presidente (Chair), MLA Jack Ford viajó al Reino Unido donde mantuvo una serie de reuniones con legisladores del gobierno y oposición, al igual que con jerarcas de distintos ministerios y oficinas vinculados a las Islas y otros Territorios Británicos de Ultramar.

La visita a agenda llena, con respaldo de la Oficina del Gobierno de Falklands en Londres. (FIGO), fue en definitiva la primera visita al exterior del nuevo gobierno autónomo de las Falklands, para reforzar los estrechos lazos con el Reino Unido y el firme apoyo de todo el espectro político británico a la auto determinación del pueblo de Falklands.

MLA Jack Ford, quien además fue uno de dos en ocho legisladores que logró con margen su reelección comenzó la ronda de encuentros con el secretario sombra (Conservador/oposición) de Defensa, MP James Cartlidge, y con la Secretaria sombra de Relaciones Exteriores (Foreign Secretary) Rt Dame Priti Patel MP.

Durante el encuentro los secretarios sombra y el legislador de Falklands abordaron la importancia estratégica que representan las Islas, energía y finanzas.

Posteriormente MLA Jack Ford se entrevistó con la ministra sombra para las Falklands y Territorios de Ultramar, Wendy Morton MP quien se adelantó es esperada en las Falklands hacia fines de mes.

Una reunión clave fue con el ministro del Foreign Office para los Territorios Británicos de Ultramar y las Islas Falkland, Stephen Doughty MP, quien reiteró el fuerte compromiso del Reino Unido y del partido Laborista con el derecho a la autodeterminación de Isleños.

Cerrando la ronda de entrevistas políticas, MLA Jack Ford fue recibido y agasajado por el Speaker de la Cámara de los Comunes, Sir Lindsay Hoyle MP, un baluarte en el apoyo que ha brindado desde siempre a las Islas Falkland, y por lo cual los Isleños le han estado siempre inmensamente agradecidos.

“Tuvimos una conversación muy productiva en temas claves como son defensa y seguridad, y le reiteré a mi colega nuestra posición muy clara que siempre hemos de estar en respaldo de las Islas Falkland,” el Speaker Hoyle.

Como corolario de la amplia agenda que también incluyó reuniones con jerarcas de los distintos departamentos del gobierno británico, la visita según comentarios del gobierno autónomo de las Islas no hizo sino reforzar los estrechos lazos y confluencia de intereses entre el Reino Unido y las Falklands.