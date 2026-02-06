Falklands, Gobernador agasaja a Sonia Felton, galardonada la Artista del Año

La plástica Sonia Felton junto al Gobernador Colin Martin-Reynolds

Casa de Gobierno, residencia del Gobernador organizó una recepción esta semana para homenajear a la Artista del Año de las Islas Falkland, la pintora Sonia Felton. Con ese motivo la residencia estuvo adornada con un despliegue de las obras de Sonia, tanto sus paisajes, fauna de las Islas como pinturas abstractas.

Al brindar la bienvenida a los invitados el Gobernador Colin Martin-Reynolds dijo estar “absolutamente encantado” de ser anfitrión de lo que esperaba fuera el primer escenario en que se exhibe el talento de los artistas locales.

El Consejo de las Artes de las Falklands otorgó a Sonia el título de Artista del A;o, y Emma Brooke fundadora de la organización se refirió a las obras y dijo, “lo que realmente me impresionó fue la variedad temática y los diferentes medios para recogerlos con su paleta, un verdadero despliegue”.

Y, agregó, “espero que el Premio al Mejor Artista del Año es un título que pueda continuarse en el correr de los años”.

El legislador electo MLA Stacy Bragger a cargo de la cartera de Educación y Comunidad resaltó la importancia de las expresiones artísticas en sus diferentes manifestaciones, “sabemos muy bien que el arte enriquece nuestras vidas, dia a dia, y también sabemos que en las Falklands hay tantas personas que son brillantes en las distintas expresiones del arte. Sin lugar a dudas Sonia era más que la merecedora del título con que se la ha honrado”.

Sonia agradeciendo las palabras dijo que por los últimos años ha vivido en el Campo (zona rural) y los reconocimientos recibidos “son hermosos, Uds. han sido demasiado generosos en pensar que era necesario entregarme tanto honor”.

Relató que pinta desde su infancia, con la diferencia que ahora cuenta con el tiempo necesario para pintar y se inspira en todo aquello que la rodea, “como que me vien a la cabeza de vez en cuando naturalmente”.

Cuando se le preguntó que podría decirle a alguien que quiere imitar su arte, Sonia simplemente dijo, “la gente dice, ‘no puedo, ella puede, pero la verdad es que hay que seguir intentando y no asustarse los errores siempre ocurren”.