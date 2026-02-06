Descubren túnel en Ciudad Vieja de Montevideo para robar un banco: abre pistas sobre una red regional

Fuentes policiales y judiciales describieron el hallazgo como una construcción destinada a conectar el local con el alcantarillado y, desde allí, aproximarse al objetivo

La Policía uruguaya desarticuló una operación que buscaba ingresar a una entidad financiera del casco histórico de Montevideo a través del sistema de alcantarillado, tras descubrir un túnel excavado desde un local comercial alquilado en Ciudad Vieja. Las autoridades detuvieron a 11 personas —uruguayos, paraguayos y brasileños— y dejaron abierta la hipótesis de vínculos con estructuras criminales transnacionales.

El Ministerio del Interior informó que la maniobra se apoyaba en un local arrendado a mediados de 2025, desde el cual se habría abierto un acceso hacia las cloacas para avanzar en dirección a un banco cercano. La investigación se activó a partir de una llamada anónima recibida el 11 de septiembre sobre una presunta boca de drogas en Neptunia, en Canelones, y derivó en el seguimiento de un grupo con base logística en Montevideo.

En conferencia de prensa, el ministro del Interior, Carlos Negro, sostuvo que el plan frustrado habría tenido impacto sistémico: “hubiera ocasionado un duro daño, golpe, al sistema financiero del país. Y, en definitiva, a la economía nacional”, según recogieron medios locales.

Así trabaja la Policía Nacional en Ciudad Vieja, continuando las pericias en el túnel de la zona, en el marco de la operación Blindaje liderada por la DGRTID con apoyo de la Dirección General de Información e Inteligencia, la Dirección General de Operaciones Especiales, el Centro… pic.twitter.com/jnhQL0forQ — Ministerio del Interior (@Minterioruy) February 4, 2026

Fuentes policiales y judiciales describieron el hallazgo como una construcción destinada a conectar el local con el alcantarillado y, desde allí, aproximarse al objetivo. En el registro difundido del operativo, se observa el ingreso por una abertura en el piso y el avance por un tramo estrecho hacia un sector más amplio.

El director de Investigaciones de la Policía Nacional, Julio Sena, indicó que los imputados “podrían estar vinculados a un grupo criminal transnacional” y que parte de los detenidos tendría antecedentes o experiencia en robos de este tipo en Brasil, mientras se aguarda información cruzada con países de la región. “Nada nos asegura que los documentos que portan son los reales”, advirtió, al explicar que se esperan cotejos de huellas e identificaciones formales.

De acuerdo con El País, la Policía trabaja con la hipótesis de posibles conexiones con el Primer Comando Capital (PCC), aunque aclaró que, por el momento, no hay confirmación oficial y la línea depende de verificaciones en curso con Brasil, Paraguay y Argentina.

La operativa culminó con allanamientos en Ciudad Vieja y en El Pinar (Canelones), incautaciones de herramientas, dispositivos de vigilancia, un dron, vehículos y dinero en distintas monedas. La Justicia dispuso prisión preventiva por 180 días para los imputados, con tipificaciones que incluyen asociación para delinquir y tentativa de hurto especialmente agravado, además de cargos por estupefacientes en casos puntuales.