Venezuela detiene a Alex Saab: el aliado clave de Maduro sería extraditado a EE UU

El empresario colombo-venezolano Alex Saab, figura central del entramado financiero del chavismo y exministro de Industria, fue detenido en Caracas en la madrugada del miércoles en lo que medios colombianos describen como una operación conjunta entre el Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN) y el FBI de Estados Unidos. La detención, reportada inicialmente por Caracol Radio, no había sido confirmada oficialmente por el Gobierno venezolano.

Un funcionario estadounidense confirmó a Reuters de manera anónima que Saab fue arrestado “como parte de una operación conjunta” entre autoridades venezolanas y estadounidenses, y añadió que “se espera” su extradición a Estados Unidos “en los próximos días”.

Según Caracol Radio y reproducciones en otros medios regionales, Saab fue aprehendido alrededor de las 2:30 a. m. en la urbanización Cerro Verde, en el sureste de Caracas, y trasladado al centro de detención del Helicoide. En el mismo operativo habría sido detenido el empresario Raúl Gorrín, propietario de Globovisión y también sancionado por Estados Unidos, de acuerdo con esos reportes.

Las versiones han sido contestadas por voces cercanas al chavismo y por un presunto abogado de Saab. Reuters consignó que un hombre identificado por el diario colombiano El Espectador como el abogado de Saab, Luigi Giuliano, negó el arresto y lo calificó de “fake news”. Periodistas afines al oficialismo también lo desmintieron en redes sociales, mientras el Ministerio de Comunicaciones venezolano no respondió a solicitudes de comentario.

La eventual extradición reactivaría un caso de alto perfil en Estados Unidos. Saab fue acusado en Miami por cargos vinculados a sobornos y lavado de dinero; Washington lo señaló durante años como operador clave para sortear sanciones y canalizar importaciones, incluido el programa de alimentos subsidiados CLAP. Saab fue arrestado en 2020 en Cabo Verde y permaneció detenido en Estados Unidos por más de tres años, hasta que recibió un indulto en el marco de un canje de prisioneros.

Aquel intercambio, reportado por AP, implicó la liberación de Saab a cambio de estadounidenses encarcelados en Venezuela, un episodio que ya había expuesto el valor político del empresario para Caracas y el interés judicial de Washington.

El arresto se produce en un contexto político extraordinario en Venezuela: Reuters situó el episodio dentro de una etapa de cooperación inédita bajo el gobierno interino de Delcy Rodríguez, mientras avanzan anuncios de amnistías y liberaciones de detenidos en el país.