Brasil: Lula lidera los escenarios de primera vuelta, pero la segunda vuelta aparece ajustada

El relevamiento también describe un electorado polarizado y parcialmente móvil. Un 62% dijo tener el voto decidido y un 38% admitió que todavía podría cambiar

El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva se mantiene al frente de la intención de voto en todos los escenarios de primera vuelta para las elecciones presidenciales de Brasil del 4 de octubre, según una nueva encuesta del Instituto Ideia difundida por el medio digital Canal Meio.

El sondeo también muestra que Lula retendría una ventaja en eventuales balotajes del 25 de octubre, aunque en todos los cruces principales la diferencia cae dentro del margen de error.

En las simulaciones de primera vuelta publicadas por Meio, Lula ronda el 39%–40% y aparece seguido por figuras del bolsonarismo: el senador Flávio Bolsonaro, la ex primera dama Michelle Bolsonaro y el gobernador paulista Tarcísio de Freitas, que se mueven entre 32% y 35% según el escenario. En un pelotón más rezagado figuran nombres del PSD como Ratinho Júnior, Eduardo Leite y Ronaldo Caiado.

El punto más sensible para el oficialismo aparece en la segunda vuelta: Lula marcaría 45,8% vs 41,1% ante Flávio Bolsonaro; 44,7% vs 42,2% ante Tarcísio; y 45,0% vs 40,7% ante Michelle Bolsonaro, cifras que constituyen “empate técnico” por el margen de error de 2,5 puntos. La encuesta fue realizada por teléfono a 1.500 electores entre el 30 de enero y el 2 de febrero, con 95% de confianza, según la ficha de la encuestadora publicada por CNN Brasil.

El relevamiento también describe un electorado polarizado y parcialmente móvil. Un 62% dijo tener el voto decidido y un 38% admitió que todavía podría cambiar. En rechazo, Lula y Flávio Bolsonaro aparecen al tope: 44% afirmó que no votaría a Lula “de ninguna manera”, frente a 34% que dijo lo mismo de Flávio.

En evaluación de gobierno, el estudio muestra más desaprobación que aprobación (aprox. 51,4% contra 46,6%) y una percepción netamente negativa en el balance general, con 44,7% calificando la gestión como “mala o pésima”.

Veja destacó que el sondeo reabre el debate sobre la competitividad del bolsonarismo sin Jair Bolsonaro en la boleta, mientras sectores del empresariado paulista siguen mirando a Tarcísio pese a que él ha dicho que no será candidato. Meio, por su parte, subrayó el crecimiento de Flávio en mediciones espontáneas y la persistencia de una polarización dura alrededor del presidente.

El trabajo sugiere una campaña temprana marcada por dos fuerzas simultáneas: Lula aún concentra el voto más sólido en el primer turno, pero enfrenta un techo alto de rechazo y una segunda vuelta que, hoy, se perfila competitiva.