Argentina y EEUU alistan “Daga Atlántica”, un ejercicio de fuerzas especiales de alto perfil

Está prevista la participación de unidades estadounidenses como los Boinas Verdes, elementos del Comando de Operaciones Especiales de la Fuerza Aérea del Comando Sur y, potencialmente, Marines

Argentina y Estados Unidos ultiman la planificación de “Daga Atlántica” (Atlantic Dagger), un ejercicio combinado de fuerzas de operaciones especiales que, según versiones oficiales y reportes de prensa, será uno de los despliegues bilaterales más relevantes de los últimos años en términos políticos y de interoperabilidad.

De acuerdo con Infobae, dos fuentes de la Casa Rosada indicaron que la actividad está prevista para el 6 de abril, aunque sin confirmar públicamente el área exacta de ejecución por razones operativas. El mismo medio señaló que está prevista la participación de unidades estadounidenses como los Boinas Verdes, elementos del Comando de Operaciones Especiales de la Fuerza Aérea del Comando Sur y, potencialmente, fuerzas del MARSOC (Marines).

El ejercicio se enmarca en una agenda de cooperación que el Estado Mayor Conjunto argentino viene explicitando desde 2025. En un comunicado institucional sobre coordinaciones bilaterales, el Gobierno argentino sostuvo que los intercambios con el comando estadounidense de operaciones especiales buscaban “estrechar lazos de cooperación mutua” y fortalecer la coordinación en entrenamiento y procedimientos.

En paralelo, Ámbito Financiero había informado el año pasado que el Comando Conjunto argentino trabajaba con su contraparte estadounidense en la preparación de “Daga Atlántica”, concebido como un entrenamiento para “adiestrar y perfeccionar” la coordinación entre fracciones de comandos en misiones simultáneas.

Aunque no se detallaron las unidades argentinas participantes, el formato se encuadra en los llamados SOF (Special Operations Forces), que suelen incluir prácticas de planificación, comunicaciones, estandarización de tácticas y procedimientos, y operaciones combinadas en escenarios complejos. Un documento parlamentario argentino de 2025 ya describía a “DAGA ATLÁNTICA” como un ejercicio conjunto-combinado orientado a adquirir experiencia en planificación y sincronización de operaciones especiales.

La iniciativa llega en un momento de mayor acercamiento político y militar entre Buenos Aires y Washington bajo el gobierno de Javier Milei.

En el plano regional, analistas consultados por medios locales interpretan “Daga Atlántica” como parte de un paquete más amplio: entrenamiento, compras de equipamiento y búsqueda de interoperabilidad. Desde Washington, la cooperación con Argentina también ha sido presentada como parte del apoyo a la modernización militar del país.

Por ahora, el Gobierno argentino no difundió un cronograma público del ejercicio ni detalles logísticos. En Defensa suelen subrayar que, más allá del despliegue, el objetivo central es la estandarización de capacidades para operaciones combinadas y la señal política de una relación bilateral que busca consolidarse en seguridad y defensa.