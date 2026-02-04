Acciones argentinas caen en Nueva York y el riesgo país supera los 500 puntos

El golpe se sintió con más fuerza en Wall Street: los ADR argentinos registraron descensos de hasta 33%

Las acciones y bonos argentinos cerraron el martes con fuertes bajas, arrastrados por un giro negativo en los mercados internacionales y por ruido doméstico ligado a la controversia sobre el nuevo esquema de medición de inflación tras la salida de Marco Lavagna del INDEC.

En Buenos Aires, el índice S&P Merval retrocedió 2,2% y acumuló pérdidas cercanas al 5% en el arranque de febrero, mientras los bonos soberanos en dólares cayeron en promedio 0,6%, según cifras reportadas por Infobae. En paralelo, el indicador de riesgo país de JPMorgan subió hasta 503 puntos básicos, su nivel más alto desde el 26 de enero, de acuerdo con La Nación y Ámbito Financiero.

El golpe se sintió con más fuerza en Wall Street: los ADR argentinos registraron descensos de hasta 33%. Bioceres Crop Solutions se desplomó hasta 33% y Globant cayó en torno al 12% en la rueda, según Infobae. También retrocedió Vista Energy después de que Bloomberg informara sobre una venta de participación por parte de un inversor de Abu Dhabi.

El deterioro local se montó sobre un cierre débil en EE.UU., con el Nasdaq Composite presionado por una venta de tecnológicas. Reuters atribuyó parte del nerviosismo a temores de que nuevas herramientas de inteligencia artificial incrementen la competencia para firmas de software, en una sesión de retroceso generalizado.

En Buenos Aires, analistas consultados por medios locales apuntaron a una combinación de “toma de ganancias” tras un enero fuerte y la persistencia de dudas sobre el frente macro. “El mercado está haciendo una pausa”, dijo el economista Gustavo Ber, citado por La Nación y Ámbito.

La jornada coincidió además con la confirmación del ministro Luis Caputo de pagos al Fondo Monetario Internacional y su mensaje de que el Gobierno no tiene como prioridad volver a emitir deuda externa en el corto plazo, un punto seguido de cerca por inversores que miran la dinámica de reservas y el sendero de desinflación bajo el presidente Javier Milei.