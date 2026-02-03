Reino Unido pierde el estatus de eliminación del sarampión, informa la OMS

Los brotes de finales de 2023 hicieron que el sarampión volviera a propagarse más rápidamente, lo que llevó al aumento de casos en 2024

El Reino Unido ha perdido su estatus de eliminación del sarampión, anunció la Organización Mundial de la Salud (OMS). La decisión se basó en la propagación de casos en 2024, cuando se registraron 3.600 casos sospechosos. Sin embargo, el estatus de eliminación implica que no hay transmisión sostenida, por lo que esta determinación era en gran medida esperada, dado el tamaño de los brotes de 2024.

El año pasado también se registraron más de 1.000 casos. La medida refleja además que las tasas de vacunación están por debajo del umbral del 95 % necesario para lograr la inmunidad de grupo —cuando un número suficiente de personas en una comunidad está vacunado contra una enfermedad, lo que dificulta la propagación del patógeno—.

El Reino Unido fue declarado libre de sarampión por primera vez en 2017, pero perdió ese estatus dos años después, antes de recuperarlo cuando la propagación del virus se detuvo casi por completo en 2021, aunque ello se debió principalmente al distanciamiento social durante la pandemia.

Los brotes de finales de 2023 hicieron que el sarampión volviera a propagarse más rápidamente, lo que llevó al aumento de casos en 2024. La cobertura de vacunación a finales de 2024 fue del 92 % para la primera dosis y de poco menos del 85 % para la segunda.

La doctora Vanessa Saliba, epidemióloga consultora de la Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido (UKHSA), afirmó: “Las infecciones pueden regresar rápidamente cuando disminuye la vacunación infantil; la eliminación del sarampión solo es posible si todos los niños elegibles reciben dos dosis de MMRV antes de la escolarización”.

“”El NHS está facilitando la vacunación, incluida la oferta de la segunda dosis de MMRV antes, en una nueva cita a los 18 meses, para aumentar la cobertura y apoyar los objetivos de eliminación“”.

Añadió que los niños mayores y los adultos aún podían vacunarse, ya que el NHS ofrece dosis de refuerzo de puesta al día.

El doctor Bharat Pankhania, de la Universidad de Exeter, señaló: “El sarampión es una infección que puede prevenirse con vacunas, y es extremadamente preocupante que en el Reino Unido tengamos ahora focos de baja o nula vacunación. Necesitamos corregir urgentemente esta situación”.

La OMS describe el sarampión como una de las enfermedades más contagiosas del mundo, que se propaga por contacto con secreciones nasales o faríngeas infectadas (al toser o estornudar) o al respirar el aire que ha respirado una persona con sarampión. El virus permanece activo y contagioso en el aire o en superficies infectadas hasta por dos horas. Por esta razón, es muy infeccioso. Una persona infectada por sarampión puede generar hasta 18 infecciones secundarias.

Puede transmitirse por una persona infectada desde cuatro días antes de la aparición del exantema hasta cuatro días después de que este irrumpe.

Los brotes de sarampión pueden provocar complicaciones graves y muertes, especialmente entre niños pequeños desnutridos. En países cercanos a la eliminación del sarampión, los casos importados de otros países siguen siendo una fuente importante de infección. (BBC, OMS).