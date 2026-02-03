Petro y Trump bajan la tensión tras reunión privada en la Casa Blanca: narcotráfico, sanciones y Venezuela

Petro calificó la reunión con un “9 sobre 10”

El presidente colombiano Gustavo Petro dijo que su primera reunión cara a cara con el presidente estadounidense Donald Trump en Washington fue mejor de lo esperado, lo que apunta a un deshielo provisional tras meses de insultos públicos y enfrentamientos políticos que habían empujado la relación bilateral hacia una confrontación abierta.

Las conversaciones, celebradas el martes en la Casa Blanca, duraron aproximadamente dos horas y se llevaron a cabo a puerta cerrada, sin una declaración conjunta ni la ceremonia de bienvenida habitual. El formato discreto subrayó tanto el deseo de calmar las tensiones como la sensibilidad de las disputas sin resolver.

Petro describió la conversación como cordial y dijo que las diferencias ideológicas no dominaron el debate. También publicó lo que describió como una nota manuscrita de Trump elogiando a Colombia, un gesto que contrastaba fuertemente con la retórica anterior.

Trump calificó posteriormente la reunión de “muy buena” y afirmó que ambas partes habían llegado a un entendimiento sobre las medidas de lucha contra el narcotráfico y que también estaban “trabajando en otras cuestiones, incluidas las sanciones», sin dar más detalles. En otra comparecencia ante los medios de comunicación, Petro calificó la reunión con un ”9 sobre 10“.

En cuanto al contenido, Petro afirmó que el narcotráfico dominó la agenda. Pidió a Washington que ayudara a perseguir a los principales narcotraficantes que operan fuera de Colombia, incluso en Estados Unidos, y solicitó la mediación de Estados Unidos en su disputa diplomática con el ecuatoriano Daniel Noboa.

También se abordó el tema de Venezuela. Los líderes discutieron las posibles exportaciones de gas venezolano a través de Colombia y cuestiones más amplias de seguridad regional, mientras que Petro planteó un papel para la petrolera estatal Ecopetrol en iniciativas relacionadas con la energía vinculadas a la recuperación de Venezuela.

La distensión se produce tras un tenso 2025 marcado por la revocación de la visa de Petro por parte de Estados Unidos y la posterior imposición de sanciones en medio de disputas que mezclaban Gaza, la migración y la política de drogas, informó Reuters. En vísperas de la reunión, EFE citó a Trump diciendo que Petro había cambiado ”mucho” su actitud y que esperaba un buen debate centrado en los narcóticos.

No se anunció públicamente ningún acuerdo concreto y siguen existiendo profundas diferencias, entre ellas sobre Venezuela, donde Petro ha criticado la captura de Nicolás Maduro, y sobre cómo frenar los flujos de cocaína de un país que sigue siendo el principal productor mundial de coca.