Orsi y Xi Jinping firman acuerdos en Pekín mientras Uruguay reafirma el principio de “una sola China”

El presidente de China, Xi Jinping, recibió este martes en Beijing a su par de Uruguay, Yamandú Orsi, en un encuentro en el Great Hall of the People marcado por señales de acercamiento político y una agenda comercial ambiciosa.

Xi instó a “trabajar juntos” por una “multipolaridad equitativa y ordenada” y una “globalización económica inclusiva”, en un momento que Pekín describe como de mayor turbulencia internacional.

En paralelo, las partes firmaron una declaración conjunta para profundizar la asociación estratégica y 12 documentos de cooperación que abarcan desde comercio y medio ambiente hasta ciencia, tecnología y propiedad intelectual, de acuerdo con la misma agencia. Ambos gobiernos expresaron su disposición a impulsar negociaciones para un eventual acuerdo comercial entre China y el bloque Mercosur, un punto sensible en la política regional.

Orsi llegó al viaje al frente de una delegación de alrededor de 150 integrantes —con presencia de empresarios y actores académicos— y con escalas previstas también en Shanghai, según informó la Presidencia uruguaya. El mandatario describió la visita como un intento de “empoderar a Uruguay en el mundo” y generar oportunidades de inversión y desarrollo.

En la dimensión diplomática, Orsi reiteró el apoyo de Montevideo al principio de “una sola China” y extendió una invitación para que Xi visite Uruguay. La agenda oficial incluye además reuniones con el primer ministro Li Qiang y con el presidente del legislativo Zhao Leji.

El trasfondo económico explica parte del énfasis. China es el principal destino de exportación uruguaya —sobre todo de bienes agroindustriales—y Uruguay registró un superávit comercial de US$ 187,1 millones con China en el primer semestre de 2025, mientras importa maquinaria, electrónica y químicos. Para Pekín, analistas citados por la agencia interpretan la visita como un gesto de que Sudamérica mantiene interés en relacionarse con China pese a un clima geopolítico más polarizado.