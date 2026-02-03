Las capturas de calamar Illex en Argentina durante las primeras tres semanas se consideran “alentadoras”

La temporada de calamar Illex en Argentina, teniendo en cuenta las capturas de las tres primeras semanas de 2026, puede considerarse “alentadora”, según Marcela Ivanovic, jefa del Programa de Cefalópodos del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP).

“Hemos presentado el primer informe hasta el 22 de enero de 2026 y las capturas alcanzaron las 25.000 toneladas, con un promedio de 38 toneladas por día”, explicó Ivanovic, en referencia a los 74 poteros que operan de un total de 82 con licencia para pescar en la ZEE argentina.

“La flota está operando donde lo hace todos los años, con el stock reproductivo de verano, en la plataforma intermedia, entre los 44 y 46 grados de latitud sur”, añadió Ivanovic junto a Nicolás Prandoni, quien estará al frente del departamento de Cefalópodos.

Sin embargo, la abundancia que la flota potera encontró al norte de las áreas de manejo del sur estuvo lejos de la del stock subpatagónico, que “anticipábamos que sería muy pobre, lamentablemente muy pobre: 158 kilos, lo que frustró a los 53 poteros que intentaron en el sur”. En efecto, muchos buques fueron al sur del paralelo 49 con la esperanza de repetir la experiencia del inicio de la temporada 2025, cuando 18 poteros lograron 700 toneladas de calamar de alta calidad, pero este año fue un desastre y se dirigieron nuevamente al norte.

“El calamar que se está capturando ahora mide 20 centímetros de largo, pesa 158 gramos, es maduro y de tamaños S y SS”, agregó la funcionaria del INIDEP, al señalar que el aumento en el número de observadores científicos en la flota nos aportará datos adicionales consolidados, además de que las distintas empresas están cumpliendo con las normas, con informes semanales, lo que implica que existe un buen diálogo con la cámara empresaria.

En cuanto al impacto de las flotas poteras extranjeras y de la pesca “ilegal, no declarada”, “el mayor impacto ha sido sobre el stock subpatagónico, que fue el principal sostén de las capturas en los años noventa y a comienzos de los dos mil”.

“La abundancia de ese stock ha disminuido, pero ha tenido un impacto limitado, ya que existen otros stocks a lo largo de la plataforma argentina, en particular el stock norpatagónico, que durante 17 años no registró la abundancia de 2025, y es donde actualmente se concentra la mayor parte de las capturas”.

Mientras tanto, el BIP “Víctor Angelescu” del INIDEP continúa su campaña científica y de investigación, que se prevé se extienda durante casi todo febrero en los sectores 46/51 sur, entre las isóbatas de 100 a 500 metros, a lo largo de la plataforma patagónica.