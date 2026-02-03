Falklands, superávit en ejecución del presupuesto por mayores ingresos

Según la Tesorería no se han llenado vacantes, se han demorado pagos y hubo un acuerdo en materia impositiva con una petrolera

Para fines de diciembre, las finanzas del gobierno de las Islas Falkland registraron un superávit de £25.7 millones en la ejecución del presupuesto según se informara desde la Tesorería. La suma compara favorablemente con el superávit presupuestal estimado a esta altura del ejercicio, que se estima en £12.9 millones.

Según se informó la situación se explica en base a mayores ingresos a partir de rentas generadas en áreas licenciadas petroleras, impuestos a la renta personal, ventas de las canteras y de licencias de pesca. Además las inversiones también mostraron un desempeño superior al esperado.

Adicionalmente los costos operativos ejecutados están £4.9 millones por debajo de lo estimado en el presupuesto, en vista de desembolsos demorados y vacantes sin llenar. Empero a pesar del panorama positivo a la fecha, la situación en general es menos alentadora. En efecto la Tesorería estima un déficit de £0.9 millones sobre el fin del ejercicio financiero, o sea £1.2 millones peor que lo presupuestado originalmente.

La proyectada diferencia es atribuida fundamentalmente a una menor tasa de desembarco de pasajeros de cruceros, (con cancelaciones estimadas en el orden de 16.000, comparado con los 17.000 del ejercicio anterior). Igualmente hubo mas contrataciones en la Policia y en el departamento de Recursos Naturales (petróleo), incluyendo contrataciones en la Oficina Veterinaria.

Resumiendo el déficit a fin de ejercicio se estima en unos £2.5 millones, mejor que el pronóstico de setiembre, básicamente por el acuerdo final alcanzado entre la petrolera Rockhopper Exploration y el gobierno de Falklands, relativo a un pleito en materia impositiva.