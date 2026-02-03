Falklands, dificultades en la ejecución de proyectos de inversión capital

La construcción de viviendas es una demanda constante en las Islas

La Comisión Permanente de Finanzas de las Islas Falkland recibió una actualización de los proyectos de inversión capital 2025/26 del gobierno de las Islas. La totalidad del presupuesto para obras de inversión capital para el ejercicio es de £21,5 millones y los desembolsos se espera que alcancen £18 millones hacia fines de año, o sea con una ejecución menor del orden de £3,5 millones.

Al momento de este ejercicio financiero, se han invertido £7,6 millones en proyectos capital, lo cual son £3 millones por debajo de los desembolsos esperados a esta altura del año.

El Secretario de Finanzas Pat Clunie al referirse a las variaciones en el presupuesto a esta altura del año, explicó cautelosamente que esas cifras no eran ahorros, “pues el costo y la forma de ejecución de fases implica que se trasladarán al ejercicio siguiente…es decir la forma en que se ejecuta el programa de inversiones se mueve de forma fluida”.

La mayor diferencia frente al presupuesto refiere al proyecto de las mejorías en FIPASS (puerto de Stanley), el cual está a £1.3 millones por debajo de los desembolsos a esta altura de su ejecución. Varios paquetes de obras fueron completados entre noviembre y enero, y una reconciliación de costos es esperado en corto plazo.

El reacondicionamiento del proyecto de Oficinas en Hillside del Gobierno esta con un desembolso de £0.5 millones por debajo del plazo en tiempo de ejecución. El proceso de licitación ha sido completado y el proyecto ahora está en la fase del diseño. Los trabajos principales de reacondicionamiento se espera tengan lugar en el próximo ejercicio financiero.

La granja eólica en Mare Harbour esta £0.4 millones por debajo de su plazo de tiempo en ejecución. Los trabajos principales han sido completados pero algunos temas permanecen y se están enfocando con contratistas.

La construcción de viviendas esta £0.4 millones por debajo del tiempo de ejecución estimado en el presupuesto. Las 40 viviendas del programa actual se han completado, con entrega de las mismas sobre fin de mes. El desarrollo de otras 30 viviendas en MPC se espera completarlo para julio de este año, ante todo por las demoras en el suministro de infraestructura.

Las adquisiciones de equipos para el Departamento de Obras Publicas están £0.3 millones por debajo de su ejecución presupuestal, ante todo por los plazos de pagos. El pago de equipos será realizado una vez que estos se encuentren en puerto de embarque del Reino Unido.

Resumiendo, en mérito a la comercialización de viviendas, lotes con servicios y repago de créditos, se desfasaría en menos de la cifra presupuestada estimada en £0.5 millones.