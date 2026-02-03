Falklands: 4 PARA asume como Compañía de Infantería de Rotación (RIC) en BFSAI

El Regimiento de Paracaidistas (4 PARA), 4.º Batallón, ha asumido oficialmente el relevo de la Compañía B, 1.º Batallón del Regimiento Real Irlandés (1 R IRISH), como Compañía de Infantería de Rotación (RIC) de las Fuerzas Británicas en las Islas del Atlántico Sur (BFSAI), con base en MPC, Islas Falkland.

Este traspaso marca la conclusión de un despliegue de tres meses altamente exitoso para 1 R IRISH, durante el cual operaron en toda la amplitud del Área Operacional Conjunta (JOA). Su compromiso incluyó patrullas realizadas a lo largo de las Islas Falkland, la Isla Ascensión y la primera patrulla en Georgia del Sur desde 2023, demostrando flexibilidad, profesionalismo y excelencia operativa en un entorno exigente, en lo que fue denominado Operation Sothern Sovereignty.

El oficial al mando entrante de la RIC declaró: “El Regimiento de Paracaidistas se enorgullece de volver a tener a sus oficiales y soldados operando en las Islas Falkland. Esperamos mantener las sólidas amistades forjadas por nuestros predecesores y demostrarnos como una fuerza confiable y digna de confianza. Tenemos la intención de aprovechar cada aspecto de la fantástica oportunidad que brinda servir en las Islas del Atlántico Sur y, como siempre, permanecer Utrinque Paratus”.

Utrinque Paratus es una frase en latín que significa “Listos para cualquier cosa” y sirve como el lema oficial del Regimiento de Paracaidistas del Ejército Británico. Representa la capacidad de esta unidad de élite para operar en cualquier entorno y estar preparada para cualquier situación o contingencia.

En noticias relacionadas, como parte del proceso de inducción, miembros de la Asamblea Legislativa de las Islas Falkland visitaron recientemente BFSAI, reuniéndose con personal de una amplia gama de unidades en la base.

La visita brindó una valiosa oportunidad para mostrar a nuestro personal y capacidades, al tiempo que fortaleció relaciones importantes con socios locales. Gracias a todos los que participaron en el apoyo a un compromiso exitoso.