El peso uruguayo es la monea más “sobrevaluada” en el ranking del Índice Big Mac

El peso uruguayo aparece como la moneda “más sobrevaluada” del mundo frente al dólar cuando se corrige por PIB per cápita, según el último Índice Big Mac divulgado por The Economist y reproducido por prensa uruguaya. En esa medición ajustada, Uruguay figura 83,9% por encima del nivel que el indicador considera de “equilibrio” a largo plazo. En la versión sin ajuste, el peso queda segundo con 43,1% de sobrevaluación, detrás del franco suizo.

El cálculo se apoya en un dato simple: en Uruguay una Big Mac costaba $339 (US$ 8,76) en enero, frente a US$ 6,12 en Estados Unidos, con el tipo de cambio de mercado del momento. Con ese diferencial, el tipo de cambio “implícito” que igualaría precios sería de $55,39 por dólar, muy por encima de las cotizaciones vigentes, según el resumen local del índice.

Aunque el Big Mac Index es un termómetro informal —no un modelo cambiario oficial— el dato llega en medio de un debate doméstico sobre atraso cambiario y competitividad exportadora. El ministro de Economía, Gabriel Oddone, dijo que la baja del dólar es un fenómeno global y advirtió que el movimiento reciente puede anticipar “desalineamientos” con impacto real: “Esta situación afecta la actividad real y tiene consecuencias sobre inversión, el crecimiento y el empleo”, afirmó en una instancia oficial del ministerio.

En esa misma presentación, Oddone detalló que el gobierno negocia compras de dólares a futuro para cubrir obligaciones en moneda extranjera y coordina acciones financieras con empresas públicas, además de acelerar medidas de competitividad previstas para más adelante. “Entendemos que el precio que el dólar tiene hoy es suficientemente atractivo como para poder adelantar compras”, dijo, según Montevideo Portal.

En paralelo, el Banco Central del Uruguay recortó la Tasa de Política Monetaria en 100 puntos básicos hasta 6,5% en su reunión del 26 de enero, una decisión explicada por el propio banco como parte de su estrategia para sostener la convergencia inflacionaria hacia la meta.

Las expectativas del mercado, al menos por ahora, no sugieren un salto abrupto del dólar: la Encuesta de Expectativas Económicas del BCU recoge una mediana en torno a $40,19 para el cierre de 2026.