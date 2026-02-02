Petro apuesta su capital político en una reunión con Trump bajo sanciones y sin visa

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, se reunirá este martes 3 de febrero en la Casa Blanca con el presidente estadounidense Donald Trump, en un encuentro de alto riesgo para una relación bilateral históricamente estrecha y hoy marcada por fricciones sobre narcotráfico, seguridad regional y comercio.

La visita llega con Petro sin visa vigente —revocada por Washington en septiembre— y con sanciones financieras impuestas en octubre por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos a través de la OFAC, bajo autoridades vinculadas a narcóticos. El Tesoro acusó a Petro de permitir que “los carteles florezcan”, mientras Bogotá ha rechazado las imputaciones.

En paralelo, el Departamento de Estado anunció en octubre que no certificaría los esfuerzos antinarcóticos de Colombia y acompañó la decisión con medidas sancionatorias.

El tono previo ha oscilado entre la desescalada y la provocación. Tras una llamada a inicios de enero, Trump dijo en redes que fue “un gran honor” hablar con Petro y que valoró el “tono” de la conversación, anunciando la invitación a Washington. En días posteriores, Petro calificó la reunión como “determinante” para él y “para la vida de la humanidad”, según EFE, mientras retomaba críticas públicas a la estrategia estadounidense en Venezuela.

La combinación de agendas sensibles y estilos impredecibles abre dos rutas: un gesto de distensión con condiciones duras de Washington o un choque que agrave riesgos en comercio, cooperación de seguridad y movilidad.

En el trasfondo, las cifras sobre coca y producción de cocaína han vuelto al centro del debate en EE. UU. y Colombia, con lecturas divergentes sobre resultados de erradicación, incautaciones y extradiciones.