Más del 60% de la población brasileña tiene exceso de peso, según encuesta oficial

El diagnóstico médico de diabetes en adultos subió del 5,5% en 2006 al 12,9% en 2024, mientras la hipertensión pasó del 22,6% al 29,7%

Más de seis de cada diez brasileños viven con exceso de peso y la obesidad ya alcanza a uno de cada cuatro adultos, de acuerdo con datos divulgados esta semana por el Ministerio de Salud de Brasil y reportados por Agência Brasil. La encuesta muestra que, en 2024, el 62,6% de la población presentaba exceso de peso, frente al 42,6% de 2006; y que la obesidad (IMC ≥ 30) se duplicó en 18 años, pasando del 11,8% al 25,7%.

El mismo relevamiento registra un aumento sostenido de enfermedades crónicas asociadas. El diagnóstico médico de diabetes en adultos subió del 5,5% en 2006 al 12,9% en 2024, mientras la hipertensión pasó del 22,6% al 29,7%.

En los hábitos de vida, el cuadro es mixto. La actividad física vinculada a desplazamientos urbanos cayó del 17% en 2009 al 11,3% en 2024, en un contexto de mayor uso de aplicaciones de transporte y del transporte público; al mismo tiempo, creció la práctica moderada de actividad física en el tiempo libre (al menos 150 minutos semanales), del 30,3% al 42,3%. En alimentación, el consumo regular de frutas y hortalizas se mantuvo relativamente estable, mientras que el consumo frecuente de refrescos y jugos artificiales se redujo casi a la mitad desde los niveles de la década pasada.

El ministro Alexandre Padilha sostuvo que mejoras puntuales —como menos gaseosas y más ejercicio recreativo— “no han sido suficientes” para frenar la incidencia de obesidad, diabetes e hipertensión, y pidió reforzar políticas de cuidado y prevención en un país que envejece.

Por primera vez, la encuesta incorporó indicadores de sueño: el 20,2% de los adultos en capitales dijo dormir menos de seis horas por noche y el 31,7% reportó al menos un síntoma de insomnio, con mayor prevalencia en mujeres. Padilha advirtió que “un sueño sin calidad” se asocia con mayor riesgo de aumento de peso, empeoramiento de enfermedades crónicas y afectaciones de salud mental, y anunció que el tema será reforzado en la atención primaria.

Como respuesta, el ministerio lanzó la estrategia “Viva Mais Brasil”, que busca ampliar acciones de promoción de salud dentro del Sistema Único de Saúde (SUS) y también con el sector privado, con una inversión anunciada de R$ 340 millones para políticas de incentivo a la actividad física.