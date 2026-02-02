Ciclón extratropical se intensifica en Santa Catarina y elevan alertas por lluvias, vientos y granizo

La Defensa Civil advirtió que el fenómeno “debe formarse próximo a la región Sudeste” y aumentar las lluvias sobre la franja costera catarinense

Un ciclón extratropical en formación frente al Atlántico Sur comenzó a intensificar la inestabilidad en Santa Catarina, con previsión de empeoramiento entre el lunes 2 y el miércoles 4 de febrero, según alertas oficiales divulgadas por la Defesa Civil de Santa Catarina y reproducidas por Agência Brasil.

La Defensa Civil advirtió que el fenómeno “debe formarse próximo a la región Sudeste” y aumentar las lluvias sobre la franja costera catarinense. A partir de la madrugada del martes 3, agregó, “los temporales tienden a ganar intensidad, principalmente entre el litoral norte y la gran Florianópolis”, con riesgo de anegamientos, crecidas repentinas y deslizamientos en áreas vulnerables.

En las horas previas, ya se registraban temporales aislados con descargas eléctricas, ráfagas fuertes y eventual granizo, especialmente en el litoral y el Valle del Itajaí. La Defensa Civil señaló que estos episodios pueden durar entre dos y tres horas y generar “alagamientos puntuales” y daños localizados por viento.

La meteoróloga Nicolle Reis, citada por Agência Brasil, remarcó una diferencia clave para los próximos días: “a diferencia del fin de semana, cuando las inestabilidades son pasajeras, la lluvia debe ocurrir de forma persistente y volumosa”. En paralelo, el Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) mantenía un aviso por lluvias intensas y vientos, con recomendaciones de prevención (evitar resguardarse bajo árboles y extremar cuidados con redes eléctricas).

Aunque este evento está en fase de desarrollo, el antecedente reciente explica el nivel de atención: un ciclón extratropical dejó decenas de muertos e inundaciones severas en el sur de Brasil en 2023. En 2025, una tormenta asociada a un ciclón extratropical también provocó cortes masivos de energía en São Paulo.

Las autoridades catarinenses insistieron en seguir los canales oficiales y, ante emergencias, contactar a Defensa Civil (199) o Bomberos (193).