Un rompehielos de la Guardia Costera de EE.UU. libera a un crucero de lujo atrapado en hielo antártico

Se ha reportado un fuerte crecimiento de visitantes en las últimas décadas, lo que aumenta la exposición a riesgos operativos en un entorno donde el hielo puede cerrarse con rapidez

Un crucero de expedición de alta gama, el Scenic Eclipse II, recibió asistencia del rompehielos USCGC Polar Star tras quedar “beset” (inmovilizado) por hielo marino compacto en el Ross Sea a mediados de enero, según la Guardia Costera estadounidense.

De acuerdo con un comunicado oficial, el crucero contactó al Polar Star cerca de las 23:00 hora local después de quedar atrapado en el hielo. El rompehielos dio dos pasadas alrededor del buque para fracturar el hielo circundante y luego lo escoltó unas cuatro millas náuticas hasta aguas abiertas, sin que se reportaran heridos.

Insane visuals!



A luxury cruise ship got trapped in thick, solid ice near McMurdo Sound..Antarctica's most ice-dense stretches



The Scenic Eclipse II vessel was unable to move for hours.. it contacted the US Coast Guard Polar Star



The Polar Star circled the stranded… pic.twitter.com/SXOruU22Ge — Nabila Jamal (@nabilajamal_) January 30, 2026

El episodio ocurrió mientras el Polar Star participaba en Operation Deep Freeze, el despliegue logístico que sostiene operaciones científicas y de abastecimiento en la región. La asistencia coincidió además con el 50.º aniversario de la botadura en servicio del buque, que la Guardia Costera describe como el rompehielos no nuclear “más capaz” del mundo.

La operadora Scenic Luxury Cruises & Tours sostuvo que la nave no estuvo “en necesidad de servicios de rescate” y que la coordinación con el Polar Star permitió navegar el hielo cambiante “de forma segura y eficiente”, después de que el avance se volviera más lento por variaciones en el pack ice cerca de McMurdo Sound.

El incidente se enmarca en el auge de la navegación turística hacia la Antártida: Se ha reportado un fuerte crecimiento de visitantes en las últimas décadas, lo que aumenta la exposición a riesgos operativos en un entorno donde el hielo puede cerrarse con rapidez. En paralelo, Reuters también ha informado sobre planes y contratos para expandir la flota de rompehielos estadounidense, hoy limitada en capacidad pesada operativa, un factor clave para misiones polares y eventuales apoyos a terceros.