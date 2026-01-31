Falklands: “te precisamos” para recuperar suelos y hábitats de las Islas

Voluntarios trabajando en la plantación de las matas de tussac en zonas costeras

“Si te sientes físicamente apto, y no temes el trabajo duro, amas la vida al aire libre, y te sientes apasionado por la restauración de suelos y hábitats en las Islas Falklands…entonces te precisamos.” En esos términos rezan varias convocatorias a voluntarios para que se sumen a la campaña para la recuperación de los suelos de las Islas Falkland.

Básicamente se trata de restaurar la vegetación frondosa de tussac, autóctona de las Islas, y el suelo de turba que la alimenta, pero que entre el siempre intenso viento y un pastoreo excesivo en zonas costeras se ha perdido desarrollo agrícola, y el hábitat para mucha de la fauna local.

Ante este desafío el gobierno de las Islas y productores rurales, junto a otras organizaciones internacionales han estado tratando de recuperar los suelos perdidos, o en proceso de ser arrastrados.

Para ello se ha enfocado el tema en dos áreas principales, la científica y académica, en la cual especialistas de universidades del Reino Unido están realizando relevamientos continuos para determinar la extensión de los suelos de turba, ya sea con mediciones sobre la propia profundidad de esas tierras, como desde el aire, con drones, registrando áreas cubiertas por dicha flora, para entonces poder realizar tareas comparativas.

Y el otro recurso, más directo y exigente es el de replantar la vegetación de tussac en zonas costeras y/o islas del archipiélago, y por tanto la invitación a voluntarios, físicamente aptos, que amen vida al aire libre y dispuestos por una temporada a exponerse al clima de las Islas.

“Ven y súmate al equipo de tussac que está ayudando a restaurar suelos y hábitats. Tienes que sentirte cómodo trabajando en todas las condiciones climáticas, poder cargar pesos importantes, al igual que vivir en lugares a veces poco acogedores en alojamientos compartidos.

Hay objetivos diarios que cumplir, pero por otro lado, los viajes, alimentación y una compensación diaria es parte de la oferta. Las tareas de la temporada 2026 son desde el 20 de marzo hasta 9 de abril, con días libres incluidos.

Interesados enviar solicitudes y/o más preguntas a rootsinthegroundflk@gmail.com o llamar al 42074

El tussac, o Poa Flabellata, es una mata rútica característica de las Islas Falkland y Patagonia que puede crecer hasta 3 metros de altura, vivir por más de 200 años, y es esencial para las especies que viven en las Islas.

Se estima que de las 62 especies de aves que habitan en Falklands, 46 utilizan el tussac para anidar o alimentarse, mientras que las focas y leones marinos lo utilizan como refugio para sus crías o como lugares de apareamiento.