Delcy Rodríguez anuncia una amnistía general para presos políticos y envía un proyecto de ley a la Asamblea

El anuncio se produce tras semanas de liberaciones parciales y en un contexto político excepcional tras la salida de Maduro del poder a comienzos de enero

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció este viernes una “ley de amnistía general” para presos políticos y ordenó remitir el texto a la Asamblea Nacional de Venezuela, donde —según el planteo oficial— se debatiría y aprobaría “previsiblemente la semana que viene”. El anuncio fue realizado durante un acto en el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, de acuerdo con la reconstrucción publicada por El País.

“Anuncio una ley de amnistía general y encargo que esa ley se lleve a Asamblea Nacional para favorecer la convivencia en Venezuela”, dijo Rodríguez, según el reporte. En el mismo mensaje pidió que “nadie imponga la violencia o la venganza” y sostuvo que la decisión había sido conversada con Nicolás Maduro.

La medida busca, según el texto, “borrar las causas” de los beneficiados y ampliar el alcance de excarcelaciones previas que, de acuerdo con organizaciones civiles y familiares, no siempre implicaron libertad plena: en varios casos se aplicaron medidas cautelares —como prohibición de salida del país o restricciones para declarar públicamente—, un punto que también destacó El País. Rodríguez adelantó además que el proyecto excluiría delitos comunes graves, como homicidio y narcotráfico.

En paralelo, Rodríguez anunció que El Helicoide, centro de detención emblemático de los organismos de seguridad, sería reconvertido en un espacio de “servicios sociales y deportivos” y prometió medidas contra la corrupción en el sistema judicial, según la misma crónica.

El anuncio se produce tras semanas de liberaciones parciales y en un contexto político excepcional tras la salida de Maduro del poder a comienzos de enero. A mediados de mes que Rodríguez, en su primera comparecencia desde ese cambio, se comprometió a continuar con las excarcelaciones, mientras organizaciones de derechos humanos pedían listas transparentes y garantías de debido proceso.

En el pasado reciente, el chavismo recurrió a indultos selectivos —por ejemplo en 2020—, pero una amnistía amplia sería un paso de mayor escala y con efectos judiciales más extensos. Reuters ha señalado que el Gobierno ha divulgado cifras de liberaciones superiores a las verificadas por observadores independientes, un diferencial que alimenta reclamos de publicación de listados y supervisión externa.

En el cierre, el conteo más citado por familiares y defensores proviene de Foro Penal, que informó recientemente cientos de excarcelaciones desde inicios de enero y estimó que aún permanecen cientos de presos políticos, además de personas sometidas a medidas judiciales.