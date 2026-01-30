Trump propone a Kevin Warsh para dirigir la Reserva Federal y reabre el pulso por la independencia del banco central

La elección de Warsh fue leída en Wall Street como una señal de menor riesgo de politización que otros perfiles considerados, aunque persisten dudas sobre hasta dónde llegaría la Casa Blanca

Donald Trump anunció este viernes que propondrá a Kevin Warsh, exgobernador de la Reserva Federal, como próximo presidente de la autoridad monetaria de Estados Unidos, en sustitución de Jerome Powell, cuyo mandato como “chair” concluye en mayo. El anuncio, realizado en Truth Social, confirma semanas de especulación sobre el relevo en la institución más influyente del sistema financiero global.

La nominación no es automática: Warsh deberá superar audiencias y votación en el U.S. Senate Committee on Banking, Housing, and Urban Affairs. El proceso se anticipa políticamente cargado por la investigación penal abierta en Washington sobre Powell por los sobrecostes de la reforma de la sede de la Fed, un caso que el propio Powell ha presentado como represalia por resistir presiones políticas. Reuters informó que el senador republicano Thom Tillis ha amenazado con bloquear nombramientos vinculados a la Fed mientras siga abierto ese expediente, lo que podría demorar el recambio.

Trump lleva meses criticando a Powell por no recortar tasas con mayor rapidez y ha reclamado un giro hacia tipos “más bajos”. La elección de Warsh fue leída en Wall Street como una señal de menor riesgo de politización que otros perfiles considerados, aunque persisten dudas sobre hasta dónde llegaría la Casa Blanca en su intento de condicionar la política monetaria, un pilar de credibilidad internacional para el dólar.

Warsh, de 55 años, integró la junta de gobernadores de la Fed entre 2006 y 2011, durante la crisis financiera global, y luego mantuvo vínculos estrechos con el mundo financiero y académico —incluida su labor como investigador en el Hoover Institution—, según la biografía difundida por AP. La agencia norteamericana subraya que su regreso a la primera línea podría implicar cambios “marcados” en el enfoque del banco central, especialmente si la nueva conducción se inclina por recortes más agresivos.

El anuncio deja otra incógnita: qué hará Powell una vez expire su mandato como presidente. Por tradición, los jefes de la Fed suelen dejar el cargo cuando llega su reemplazo, pero en el actual clima político no se descarta que Powell permanezca como gobernador por el resto de su término, lo que podría actuar como contrapeso institucional.