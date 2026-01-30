Orsi viaja a China con una amplia delegación para reforzar la relación comercial y estratégica

El presidente uruguayo Yamandú Orsi partió rumbo a China con una delegación oficial y empresarial de unas 150 personas, en una visita de Estado que el Gobierno presenta como un intento de “aumentar el desarrollo comercial y económico” con el principal socio comercial del país. Orsi traspasó formalmente el mando a la vicepresidenta Carolina Cosse antes de despegar, mientras la agenda en Beijing y Shanghái combina reuniones políticas de alto nivel con una intensa agenda de promoción comercial y cooperación académica.

El punto central será el encuentro con el presidente Xi Jinping el martes 3 de febrero, fecha que coincide con el 38º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre Uruguay y China, según el programa oficial difundido por la Cancillería y recogido por EFE. Tras la reunión, está prevista una ceremonia de firma de acuerdos en áreas como comercio, agricultura, innovación, ciencia y logística.

El canciller Mario Lubetkin subrayó el tamaño de la comitiva como una señal política hacia Beijing y hacia el sector privado: “Esta es la visita del mayor número de integrantes de una delegación de Uruguay que sale al exterior… más de un centenar son empresarios privados”, afirmó. El itinerario incluye además visitas protocolares y culturales —Museo de Historia del Partido Comunista de China, Gran Muralla y Ciudad Prohibida— antes de pasar a una segunda etapa en Shanghái, con actividades en el puerto, reuniones con autoridades locales y un seminario de promoción de comercio e inversiones.

Una pata relevante del viaje será la cooperación universitaria y tecnológica. La Universidad de la República (Udelar) anunció que firmará convenios y memorándums con universidades chinas, con Huawei y con un instituto de investigación en recursos hídricos e hidroenergía, incluyendo proyectos de laboratorios conjuntos y aplicaciones de inteligencia artificial en salud.

El trasfondo económico es claro: China se consolidó como principal destino de las exportaciones uruguayas y en 2025 representó alrededor de una cuarta parte del total exportado, según cifras citadas por EFE y por Uruguay XXI en balances recientes. La canasta exportadora hacia el mercado chino se apoya en productos agroindustriales como celulosa, carne bovina y soja, pilares de ingreso de divisas para Uruguay.

A la vez, el viaje ocurre en un escenario regional de mayor competencia y sensibilidad comercial con China. Reuters informó que Beijing activó salvaguardas que aplican aranceles adicionales a importaciones de carne por encima de cuotas desde 2026, medida seguida de cerca por exportadores del Cono Sur. AFP también cubrió el endurecimiento del marco para la carne importada en el arranque de 2026. Para Uruguay, que coloca buena parte de su carne en China, cualquier ajuste regulatorio o de demanda puede tener impacto directo en precios y volúmenes.

En términos políticos, Montevideo busca sostener una relación “estratégica” con Beijing sin perder margen de maniobra en un tablero geopolítico más áspero. Reuters ha descrito cómo China viene profundizando su oferta de financiamiento y cooperación con América Latina en foros regionales, en paralelo a la presión competitiva de Estados Unidos. La gira de Orsi apunta a capitalizar ese interés con acuerdos concretos y una señal de continuidad: comercio primero, con diplomacia de alto voltaje.