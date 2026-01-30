Montevideo recibirá una exhibición acrobática de helicópteros de la Patrulla ASPA de España

La Fuerza Aérea Uruguaya (FAU) anunció que Uruguay recibirá este domingo 1.º de febrero una demostración aérea de la Patrulla ASPA —unidad acrobática de helicópteros del Ejército del Aire y del Espacio de España— como parte de las actividades por los 100 años del histórico vuelo del Plus Ultra. La exhibición está prevista para las 10:30 en la Rambla Presidente Wilson, frente al Club de Golf, con entrada gratuita, según publicó la FAU en redes sociales.

En otra publicación, la FAU informó que dos aviones de transporte Airbus A400M españoles arribaron a la Brigada Aérea I (Carrasco) trasladando seis helicópteros Eurocopter EC-120B “Colibrí” (tres en cada aeronave) y una comitiva de unas 50 personas entre tripulación y personal de apoyo.

La visita cuenta con respaldo institucional: una ley uruguaya autorizó el ingreso al país de hasta 70 efectivos, dos aeronaves A400M y seis helicópteros EC-120 “Colibrí” entre el 29 de enero y el 1.º de febrero, en el marco de la conmemoración.

La agenda conmemorativa incluye también actividades culturales y una conferencia en Montevideo, en paralelo a exhibiciones previstas en Río de Janeiro y Buenos Aires.

El vuelo del Plus Ultra —un hidroavión que en 1926 unió España y América del Sur con escalas en Brasil, Montevideo y Buenos Aires— es recordado como un hito de la aeronáutica española. En el marco del centenario, el capitán Gonzalo Pinazo dijo a EFE que es un “orgullo” rememorar aquella “hazaña”.