Lula se someterá a una cirugía de cataratas en el ojo izquierdo tras regresar de Panamá

Planalto enmarcó la cirugía como un procedimiento programado tras la confirmación de los exámenes, sin detalles adicionales sobre hospital

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, será operado este viernes de una catarata en el ojo izquierdo, informó el Palacio de Planalto tras los exámenes preoperatorios realizados el jueves en Brasilia. El mandatario, de 80 años, regresó de madrugada de Panamá, donde participó en el Foro Económico Internacional de América Latina y el Caribe 2026, y permaneció el resto del día en la residencia oficial de la Granja do Torto.

La intervención es un procedimiento habitual y de baja complejidad, y Lula ya se sometió al mismo tratamiento en 2020, entonces en el ojo derecho, de acuerdo con el parte divulgado por el Gobierno. La presidencia no reportó cambios en la agenda inmediata más allá del procedimiento, mientras que reportes internacionales señalaron que el presidente mantendría su rutina institucional tras los controles previos a la operación.

La catarata es una opacificación progresiva del cristalino que reduce la visión y suele estar asociada al envejecimiento, aunque también puede vincularse a diabetes, uso prolongado de corticoides o traumatismos oculares. El tratamiento estándar consiste en sustituir el cristalino opaco por una lente artificial.

El anuncio ocurre en un momento de alta exposición pública para Lula, que en las últimas semanas concentró parte de su agenda externa en la región y busca preservar normalidad institucional tras episodios médicos previos que reactivaron el debate interno sobre su salud y continuidad política. En una nota de contexto, Reuters recordó que Lula ha enfrentado procedimientos médicos en el pasado reciente, un tema que suele ganar tracción en Brasil por el peso personal del mandatario dentro del oficialismo.

Por ahora, Planalto enmarcó la cirugía como un procedimiento programado tras la confirmación de los exámenes, sin detalles adicionales sobre hospital, horario o tiempos de recuperación.