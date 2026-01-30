Falklands, sin consenso para eliminar rubro ‘depreciación ‘de facturas de electricidad

Más del 40% de la electricidad en Stanley es eólica, aprovechando el viento, pero también es necesario contar con una planta generadora de respaldo

Integrantes de la Asamblea Legislativa electa de las Islas Falkland acordaron esta semana en revisar la metodología mediante la cual se calcula el costo de producir y distribuir energía eléctrica.

La Moción para tratar el tema fue elevado a consideración del legislativo por MLA Lewis Clifton, contando con el apoyo de MLA Cheryl Roberts, empero parte de la moción original levantó resistencias, y una de las líneas fue eventualmente enmendada previo a ser aceptada por la totalidad de la Asamblea. Varios miembros rechazaron el concepto de remover la línea relativa al rubro depreciación, el cual fuera incluido en la fórmula.

El legislador MLA Roger Spink en particular dijo que la remoción del rubro depreciación, reduciría los ingresos a la planta de electricidad por más de un millón de libras anuales, lo cual redundaría en incrementar el costo del déficit a cinco años del Gobierno de Falklands por más de £6 millones. “Y eso sería tan solo por aplicar esta reducción”.

“Cómo vamos a reemplazar este agujero negro de las cifras ya presupuestadas y publicadas?” y agregó “Qué es lo que no vamos a hacer, o a no gastar? En mi opinión reducir ingresos previo a reducir gastos es temerario” También argumentó que eliminar el rubro depreciación solo incrementaría el déficit a cinco años, beneficiaría desproporcionadamente a los usuarios no domésticos, crearía inequidad entre Stanley, la capital, y el Campo (zonas rurales), y todo indica que el apoyo centrado, --directo-- en aquellos más necesitados, más vulnerables sería un enfoque mucho más responsable”.

MLA Spink insistió en argumentar que remover el rubro depreciación también “resultaría en subsidiar a los mayores consumidores de electricidad, incluyendo para quienes trabajan en alta mar y las operaciones de pesca vinculadas a Georgia del Sur; distorsionaría el verdadero costo del suministro, potencialmente impulsando mejores ganancias privadas a la vez que subsidiando a departamentos del gobierno, en lugar de reducir el costo de las facturas para el ciudadano común, debilitando la disciplina fiscal en momentos en que un manejo financiero más estricto se hace tan necesario.

Si bien gran parte de la población de las Falklands reside en la capital Stanley, y se cuenta con abundante generación eólica, también es necesario reemplazar y reforzar la planta generadora (de medio siglo) que suministra el resto del fluido. Empero la planta nueva incluida en un ambicioso programa de inversiones públicas, y la inflación mundial de costos, han complicado las finanzas de las Islas, y por tanto también alcanzan a las facturas de electricidad, y esas facturas fueron tema de la reciente elección nacional. Fuente Penguin News)