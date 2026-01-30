Falklands, legisladores eligen dar impulso al sector privado y viviendas, en lugar de bajar el déficit

La escasez de viviendas con una población creciente, y economía dinámica, resultó uno de los temas candentes de la reciente elección y desafío para los nuevos legisladores

El Gobierno de las Islas Falkland recibió una ganancia inesperada de £19 millones de sus inversiones, y después de considerar como mejor invertir esa suma, sopesando el impacto del pronóstico financiero a medio término, junto a otras prioridades, particularmente el tema de la vivienda, el Consejo Ejecutivo de las Islas acordó el siguiente,

Hasta £9 millones quedaran disponibles para extender préstamos a empresas del sector privado, con prioridad para aquellas que apoyan objetivos claves del gobierno. El Consejo Ejecutivo también tiene en mente colocar hasta £10 millones en el desarrollo de viviendas y ha solicitado que opciones detalladas sean adelantadas para su consideración cuanto antes posible. A la vez el gobierno continuará a explorar formas alternativas para facilitar préstamos al sector privado.

El legislador MLA Roger Spink preguntó por qué esa ganancia inesperada no había sido utilizada para reducir el déficit de £60 millones pronosticado durante los próximos cinco años. Argumentó que implementando ingresos inesperados al déficit, aliviaría la presión financiera futura sin requerir recortes a inversiones de capital o gastos operativos del gobierno.

Respondiendo en nombre del Consejo Ejecutivo. MLA Jack Ford dijo que el tema ya había sido discutido in extenso. El Secretario de Finanzas había presentado una serie de variados pronósticos señalando el impacto de las diferentes opciones, incluyendo usar las ganancias inesperadas para reducir el déficit.

Sin embargo, el Consejo Ejecutivo concluyó que como los £19 millones eran inesperados y no se habían integrado al pronóstico presupuestal anual, sería mejor utilizarlo para atender prioridades urgentes, o sea mejorando el acceso financiero al desarrollo del sector privado, incluyendo apoyo a los hidrocarbonos, a la vez que encarar la escasez de viviendas, tema que había sido uno de los mayores preocupación ciudadana en la reciente campaña electoral.

El legislador MLA Jack Ford reconoció que la decisión no reduciría el déficit pronosticado, pero tampoco haría de dicha situación algo aún peor. Enfatizó que igualmente se requerirá de acciones firmes para hacer frente al déficit subyacente en el futuro.

MLA Spink replicó que entendía y apoyaba la decisión adoptada, pero insistió en que futuras ganancias inesperadas deben ser cuidadosamente consideradas y no gastadas automáticamente, en tanto la reducción del déficit permanezca como una opción clave.

MLA Ford estuvo de acuerdo en que direccionar ganancias inesperadas a la reducción del déficit resultaba una opción atractiva y que en efecto futuras ganancias sorpresivas deben realizarse con una muy cuidadosa consideración. (Fuente Penguin News)