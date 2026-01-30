El Banco Central argentino compra dólares y lleva las reservas a un máximo en la era Milei

A la mejora por precio se sumó un mayor ingreso de dólares por liquidaciones del agro y por colocaciones de deuda corporativa

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) volvió a terminar comprador en el mercado cambiario este jueves, con una adquisición neta de USD 52 millones, y encadenó 19 jornadas consecutivas de saldo a favor, según cifras difundidas por medios locales. En el mismo período, la autoridad monetaria acumuló USD 1.134 millones y las reservas brutas treparon a USD 46.240 millones, el nivel más alto desde 2021 y el mayor desde la asunción del presidente Javier Milei.

El movimiento ocurre en el arranque de la llamada “fase 4” del programa económico, en la que el BCRA busca reforzar el stock de divisas mientras sostiene un esquema cambiario con bandas y reglas de intervención. En paralelo, el banco central fijó un límite diario de 5% del volumen operado en el Mercado Libre de Cambios (MLC) para sus compras, aunque el propio organismo admite que puede operar también fuera del mayorista mediante acuerdos directos para evitar “distorsiones”.

Parte del avance reciente de las reservas se explica por la revalorización del oro que integra los activos del BCRA, un factor que ganó peso en semanas de volatilidad global. El metal tocó máximos históricos por encima de los USD 4.700 por onza en enero, impulsando el valor contable de las tenencias de varios bancos centrales.

A la mejora por precio se sumó un mayor ingreso de dólares por liquidaciones del agro y por colocaciones de deuda corporativa, en un contexto de demanda de divisas más moderada. En un informe citado por Infobae, el jefe de Research & Strategy de Adcap, Federico Filippini, señaló que en las últimas ruedas se vio una moderación en el ritmo de compras “en un contexto donde la liquidez aumentó sensiblemente”, y vinculó el fenómeno a operaciones “sin esterilizar”, lo que —advirtió— exige coordinación entre Tesoro y Banco Central para manejar la liquidez.

En el frente de expectativas, un despacho de Reuters sobre el nuevo marco monetario informó que el BCRA apunta a comprar hasta USD 10.000 millones en 2026 y que la acumulación podría llegar a USD 17.000 millones según los flujos externos, en línea con el objetivo de reconstruir “buffers” y apuntalar la estabilidad. Reuters añadió que el FMI venía reclamando una mayor acumulación de reservas para facilitar un retorno a los mercados.

La dinámica financiera también se cruza con el riesgo país, que Milei celebró esta semana por su descenso por debajo de los 500 puntos. El País (Argentina) remarcó, sin embargo, que el récord actual corresponde a reservas brutas y que las reservas netas —las de libre disponibilidad— siguen siendo un punto de atención para el mercado.

En ese contexto, la administración Milei busca sostener señales de normalización financiera. Recientemente, Argentina reembolsó fondos utilizados de una línea de crédito con Washington, un gesto presentado por el Tesoro estadounidense como un paso para “restaurar confianza”, aunque el propio despacho advirtió que la presión por vencimientos con el FMI y otras obligaciones seguirá condicionando la disponibilidad de divisas.