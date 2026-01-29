El agro uruguayo alerta que un dólar bajo pone en riesgo el empleo y la competitividad

El Gobierno muestra su preocupación por el tipo de cambio. El MEF afirmó que la evolución del peso frente al dólar perjudica a las exportaciones. Foto: Sebastián Astorga

La Asociación Rural del Uruguay (ARU) advirtió que la baja del dólar está llevando al sector agropecuario a una “situación límite” y que, aunque la apreciación del peso puede beneficiar a quienes cobran en moneda local, el resultado final puede ser una pérdida de puestos de trabajo en actividades exportadoras.

“Estamos en una situación límite”, dijo el presidente de la ARU, Rafael Ferber, tras una reunión con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Ferber señaló como elemento positivo que el equipo económico “lo entiende y está trabajando y no subestima el problema”.

El reclamo llega en un momento en que el gobierno reconoce públicamente su preocupación por el tipo de cambio. El MEF informó que está “preocupado” por la evolución reciente del dólar por su impacto en la competitividad de exportaciones y de sectores que compiten con importaciones, y detalló un paquete de medidas financieras para mitigar el efecto.

Entre las propuestas presentadas por la ARU figura habilitar el pago de impuestos en dólares para contribuyentes que perciben ingresos en esa moneda. Ferber planteó además un diagnóstico estructural: “Estamos hace 25 años con presupuestos que gastan más de lo que les entra. Gastamos a cuenta, esta situación arrastrada es acumulativa”, afirmó.

En la práctica, el tipo de cambio se ha mantenido en niveles que el agro considera insuficientes para cubrir costos internos en pesos. El miércoles 28 de enero, El País informó que el dólar interbancario abría en torno a $ 38,30 y que la pizarra del BROU mostraba $ 37,15 a la compra y $ 39,55 a la venta.

Para el gobierno, parte del problema es la transmisión del dólar bajo a la actividad real. En un anuncio difundido por Subrayado, Oddone dijo que el Ejecutivo decidió actuar porque la trayectoria del tipo de cambio “impacta negativamente” y anunció compras a futuro de dólares (forwards) para cubrir obligaciones en moneda extranjera, además de coordinar acciones financieras con empresas públicas y profundizar el financiamiento del Estado en instrumentos en pesos para reducir emisiones que terminan presionando el mercado cambiario.

El presidente de la ARU apuntó al canal empleo: “Hay un montón de gente que cobra en pesos que con toda lógica ve un dólar que le favorece, pero al final del día es que hay destrucción de empleo”, resumió. En su evaluación sectorial, indicó que la carne atraviesa un momento de “muy buenos precios”, pero que rubros como la leche, el arroz y la celulosa tienen “precios deprimidos”, lo que amplifica el efecto del tipo de cambio.

La discusión ocurre, además, con China como telón de fondo. Ferber adelantó que una delegación empresarial acompañará al presidente Yamandú Orsi en un viaje al país asiático para “afianzar” una relación con un cliente “absolutamente determinante” para Uruguay y con expectativa de volver con algún anuncio. En 2025, las exportaciones uruguayas de bienes totalizaron US$ 13.493 millones y China se mantuvo como principal destino, según datos divulgados por Uruguay XXI y Presidencia.