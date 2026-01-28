Marco Rubio advierte que EE.UU. podría volver a usar la fuerza en Venezuela si Delcy Rodríguez “no coopera”

La comparecencia será la primera intervención pública de Rubio ante el Congreso dedicada a Venezuela desde la operación militar estadounidense del 3 de enero

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, advertirá este miércoles ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado que Washington está dispuesto a “usar la fuerza” de nuevo en Venezuela si concluye que la presidenta en funciones, Delcy Rodríguez, no coopera “al nivel” que espera la Administración de Donald Trump, según un borrador del discurso difundido por medios.

“Supervisaremos de cerca” la cooperación de las autoridades interinas con un plan “por fases” para “restablecer la estabilidad” del país, dirá Rubio, quien añadirá: “Que no quepa duda… estamos dispuestos a usar la fuerza para garantizar la máxima cooperación si otros métodos no la consiguen”, aunque sostendrá que espera que “no resulte necesario”.

La comparecencia será la primera intervención pública de Rubio ante el Congreso dedicada a Venezuela desde la operación militar estadounidense del 3 de enero, que terminó con la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, en una acción que la Casa Blanca ha descrito como parte de su agenda antidrogas. Reuters informó entonces que la operación fue planificada durante meses, con participación de fuerzas especiales e inteligencia, y un despliegue regional significativo.

En el borrador, Rubio presentará la intervención como una “operación judicial” para capturar a “dos narcotraficantes” que serán juzgados en Estados Unidos, y argumentará que no constituyó una guerra ni requirió autorización previa del Congreso. El secretario de Estado insistirá además en que Washington no reconoce la legitimidad del mandato de Maduro tras las elecciones de 2024, cuyos resultados fueron cuestionados por parte de la oposición y por varios gobiernos.

Rubio también detallará compromisos atribuidos al gobierno interino: abrir el sector petrolero a compañías estadounidenses con acceso preferencial a la producción y destinar ingresos de ventas de crudo a compras de bienes estadounidenses, así como cortar el suministro petrolero a Cuba y promover una “reconciliación nacional”. En paralelo, Rodríguez ha reiterado públicamente que Venezuela “no acepta órdenes” externas, aunque Trump dijo esta semana mantener una “muy buena relación” con las autoridades provisionales.

La relación bilateral ha quedado marcada por acuerdos petroleros: Rodríguez declaró recientemente que el país ya recibió 300 millones de dólares de una venta de crudo por 500 millones anunciada por Washington. La Administración Trump ha reconocido que su hoja de ruta podría extenderse por años e incluye etapas de estabilización, recuperación económica y una transición hacia elecciones.

Tras la audiencia en el Senado, Rubio tiene previsto recibir en el Departamento de Estado a la líder opositora María Corina Machado.