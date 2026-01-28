Lula y Kast sostienen su primer cara a cara en Panamá antes del “Davos latinoamericano”º

Kast dijo que la cooperación entre Chile y Brasil “puede liderar el cambio que nuestra región necesita”

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y el presidente electo de Chile, José Antonio Kast, mantuvieron este martes su primer encuentro bilateral en Panamá, horas después de arribar al país para participar en el Foro Económico Internacional de América Latina y el Caribe, una cita que organizadores y medios regionales presentan como el “Davos latinoamericano”.

La reunión se realizó a puerta cerrada y marcó el primer contacto directo entre dos dirigentes ubicados en extremos ideológicos opuestos. Tras el encuentro, Kast lo describió como “constructivo” y sostuvo que “los desafíos de América del Sur en materia de seguridad, progreso económico y superación de pobreza son enormes”, añadiendo que la cooperación entre Chile y Brasil “puede liderar el cambio que nuestra región necesita”, en un mensaje publicado en X.

Desde Brasilia, la Cancillería había anticipado que encuentros de este tipo eran previsibles al margen del foro. “Mantenemos el diálogo con absolutamente todos los presidentes de la región y nuestras relaciones no dependen del ciclo político”, señaló en días previos Gisela Padovan, secretaria de América Latina y el Caribe del Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil, al confirmar conversaciones con el equipo del presidente electo chileno.

Foro regional con ocho líderes

El foro se celebrará en Ciudad de Panamá los días 28 y 29 de enero y reunirá a jefes de Estado y de Gobierno de la región, además de empresarios e instituciones multilaterales. Según CAF, la sesión inaugural contará con el presidente panameño José Raúl Mulino, Lula, el presidente boliviano Rodrigo Paz, el ecuatoriano Daniel Noboa, el guatemalteco Bernardo Arévalo y el primer ministro jamaicano Andrew Holness, junto con la participación de Kast como presidente electo de Chile.

Medios regionales han señalado que la agenda incluye discusiones sobre crecimiento, estabilidad macroeconómica, inversión, transición energética, transformación digital y cohesión social, con la aspiración de consolidarse como una plataforma anual de alto nivel para América Latina y el Caribe.

Aunque no se difundieron detalles oficiales del contenido de la bilateral, el mensaje de Kast apuntó a seguridad y cooperación económica como ejes del diálogo, en un contexto de contactos cruzados entre gobiernos de distinto signo político en la región.