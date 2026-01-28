La reforma petrolera de Venezuela enfrenta escrutinio legislativo profundo

Críticos advierten que el texto contiene lenguaje vago, contradicciones jurídicas y plazos demasiado ajustados para su revisión

La propuesta de reforma de la principal ley de hidrocarburos de Venezuela ha suscitado un torrente de enmiendas —más de 80 presentadas por legisladores, abogados y asociaciones del sector energético— a medida que la Asamblea Nacional revisa el texto antes de su votación final, informó Reuters el martes.

La reforma, impulsada por la presidenta interina Delcy Rodríguez tras la captura de Nicolás Maduro, busca atraer inversión extranjera y aumentar la producción petrolera, que ha languidecido durante años bajo control estatal absoluto y sanciones internacionales. El proyecto aprobado inicialmente introduce contratos de participación en la producción con incentivos fiscales y mayor flexibilidad operativa.

No obstante, críticos advierten que el texto contiene lenguaje vago, contradicciones jurídicas y plazos demasiado ajustados para su revisión, lo que podría obstaculizar su efectividad y su credibilidad frente a inversionistas globales. Algunos incluso han pedido declarar partes de la reforma “inconstitucionales” si no se clarifican obligaciones, responsabilidades y mecanismos de arbitraje internacional.

Los legisladores integrantes de la comisión energética de la Asamblea tienen ante sí la tarea de integrar las propuestas de cambio en un nuevo borrador antes de la votación en el pleno, prevista para la próxima semana. Aunque el espíritu de la reforma ha sido respaldado por sectores que consideran indispensable abrir el sector para reactivar la economía, el detalle de las enmiendas refleja profundas divergencias sobre la dirección y alcance de la apertura petrolera.

El contexto internacional es un factor clave: Estados Unidos ha indicado que un cambio regulatorio más claro y atractivo podría permitir la entrada de inversiones y servicios petroleros norteamericanos, tras una fase inicial de licencias especiales. Sin embargo, pocos permisos significativos han sido otorgados hasta ahora debido a incertidumbres legales y políticas, lo que ha generado cautela en compañías energéticas globales.

Algunos expertos legales consultados por agencias internacionales sostienen que el éxito de la reforma dependerá de la seguridad jurídica, claridad fiscal y estabilidad regulatoria que transmita a los mercados. “Sin marcos claros de arbitraje y soluciones a disputas, ningún capital extranjero masivo llegará a Venezuela”, señaló un analista de energía con sede en Houston.

Mientras tanto, la producción petrolera venezolana se mantiene por debajo de sus niveles potenciales, exacerbando la necesidad de reformas efectivas. La reforma también es vista como un elemento central en iniciativas diplomáticas para normalizar relaciones con actores multilaterales y facilitar la reestructuración de deuda del país, que sigue siendo un foco de presión sobre la economía nacional.