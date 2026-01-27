La Asamblea Legislativa de las Islas Falkland conmemora el Día en Memoria del Holocausto

La Asamblea Legislativa de las Islas Falkland se sumó este 27 de enero a las conmemoraciones internacionales por el Día en Memoria del Holocausto, con un llamado a recordar a las víctimas y a reforzar la vigilancia frente al odio y la discriminación.
En una declaración pública, el órgano legislativo recordó “a los seis millones de hombres, mujeres y niños judíos asesinados durante el Holocausto”, y amplió el homenaje a “los millones de otros” perseguidos por el régimen nazi, incluyendo a personas romaníes, personas de color, personas con discapacidad, personas LGBTQ+, prisioneros políticos y otros colectivos.
El comunicado subraya que la jornada “urge a recordar los peligros del odio y la discriminación” y a mantener la vigilancia “para prevenir futuras atrocidades”. En ese marco, la Asamblea vinculó la memoria histórica con valores que considera centrales para las Islas Falkland: “que todas las personas tienen derecho a la autodeterminación” y a “vivir libremente sin miedo ni persecución”.
La declaración también sitúa el mensaje en un contexto contemporáneo, al advertir que la discriminación —incluido el antisemitismo— “se está volviendo más generalizada” a nivel global. La Asamblea expresó su solidaridad con quienes han enfrentado discriminación o viven con temor a sufrirla.
En el cierre, la Asamblea planteó un mensaje de responsabilidad colectiva: “desafiar el odio” donde aparezca, “hablar” cuando se exprese el prejuicio y “acompañar a quienes son objeto” de ataques, con el objetivo de que “los horrores del pasado nunca se repitan”.