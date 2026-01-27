Delcy Rodriguez se reune con Repsol, Chevron y Shell para impulsar reforma petrolera y atraer inversion a Venezuela

Rodriguez sostuvo que la propuesta es una legislacion “respetuosa” de la soberania venezolana y que permitiria convertir al pais en un “gigante productor” de hidrocarburos con participacion privada

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodriguez, se reunio el lunes en Caracas con representantes de companias petroleras, entre ellas Repsol, Chevron y Shell, para analizar la reforma de la Ley de Hidrocarburos que se discute en la Asamblea Nacional y con la que su gobierno busca atraer inversion privada y extranjera. La cita tuvo lugar en instalaciones de PDVSA y se enmarca en la fase de consulta publica requerida antes de la votacion final, luego de que el proyecto avanzara en una primera discusion.

En una intervencion transmitida por la television estatal, Rodriguez sostuvo que la propuesta es una legislacion “respetuosa” de la soberania venezolana y que permitiria convertir al pais en un “gigante productor” de hidrocarburos con participacion privada. Tambien dijo que el objetivo es captar “importante flujo de la inversion internacional” y nacional, en un momento en que el Ejecutivo busca relanzar la produccion y normalizar reglas para nuevos contratos.

Chevron, por su parte, dijo estar “preparada para continuar aportando” experiencia, tecnologia e innovacion para “crear un sector petrolero y de gas mas competitivo”, segun declaraciones atribuidas por EFE al representante de la compania en Venezuela, Mariano Vela. Rodriguez defendio como “exitoso” el esquema de contratos de participacion productiva y afirmo que hay 29 vigentes, figuras que el chavismo vincula a la llamada ley antibloqueo aprobada en 2020.

El encuentro ocurre en un contexto politico y diplomatico excepcional. Agencias internacionales han reportado que Washington y Caracas abrieron una etapa de interlocucion marcada por el interes del presidente Donald Trump en el crudo venezolano y por acuerdos de venta que, segun Reuters, ya dejaron ingresos: Rodriguez dijo que de un primer acuerdo por 500 millones de dolares, ingresaron 300 millones.

En paralelo, el gobierno busca mostrar control interno y continuidad institucional. Rodriguez afirmo el lunes que “el pueblo de Venezuela no acepta ordenes de ningun factor externo” y que “este Gobierno obedece al pueblo”, segun EFE. Rodriguez viene intentando combinar un discurso de soberania con un mensaje a inversores para ampliar la participacion extranjera en la industria, en un marco donde la administracion Trump dijo que pretende influir sobre el destino de los ingresos petroleros.

La reforma avanza mientras organizaciones de derechos humanos y familiares siguen presionando por liberaciones de detenidos. Foro Penal y otras ONG han cuestionado el ritmo y las cifras oficiales de excarcelaciones; una nota de AFP reporto que los grupos verificaron solo una parte de las liberaciones anunciadas por el Ejecutivo.

El siguiente paso legislativo sera una segunda discusion articulo por articulo, donde podrian introducirse cambios. Para el gobierno, la apuesta es acelerar inversion y produccion sin ceder la propiedad estatal de los yacimientos; para sus criticos, el verdadero test sera si las nuevas reglas ofrecen estabilidad juridica y transparencia suficiente para atraer capital en un pais aun atravesado por tensiones politicas y sanciones.