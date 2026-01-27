Conglomerado de la India se alía con Embraer para fabricar aviones regionales en Asia

Especialistas del sector aeroespacial señalan que el anuncio se produce en un contexto de creciente competencia por pedidos de aerolíneas regionales y campañas de renovación de flotas en la región

El conglomerado indio Adani Group y la fabricante brasileña Embraer anunciaron el martes la firma de un memorando de entendimiento para cooperar en la producción de aviones regionales en India. El acuerdo, revelado en un comunicado conjunto, contempla la creación de una cadena de suministro local de componentes y una línea de ensamblaje final para la familia de reactores E2 de Embraer, con capacidad para entre 70 y 146 pasajeros, además del desarrollo de servicios de mantenimiento y programas de formación de pilotos. También abre la puerta a la posible fabricación en el país del avión de transporte militar C-390.

El presidente de Embraer Commercial Aviation, Arjan Meijer, explicó que la alianza combina los 50 años de experiencia de la empresa brasileña en el diseño de aeronaves con la capacidad industrial y logística del grupo indio. “La familia E2 es ideal para el mercado indio, que está creciendo rápidamente y necesita aviones eficientes para rutas regionales”, afirmó.

Por su parte, el director ejecutivo de Adani Defence & Aerospace, Ashish Rajvanshi, señaló que el acuerdo se enmarca en la iniciativa gubernamental “Make in India”, destinada a atraer la fabricación avanzada al país. “Nuestra visión es crear un ecosistema completo de aviación civil, desde la fabricación hasta la formación y el soporte posventa, que genere empleo y fortalezca la autosuficiencia de la India”, dijo.

Si el proyecto se concreta, sería la primera vez que se ensamblen en India aviones comerciales de fuselaje estrecho fabricados por un productor global. El mercado aéreo indio ha crecido con rapidez, impulsado por la expansión de las aerolíneas de bajo costo y el aumento de la demanda interna, aunque actualmente depende casi por completo de aeronaves importadas de Airbus y Boeing.

Embraer, el tercer mayor fabricante de aviones del mundo, busca aprovechar un nicho en el segmento de los reactores regionales, que podría facilitar la apertura de rutas entre ciudades medianas que aún no cuentan con conexiones directas. Adani Group, uno de los mayores conglomerados de infraestructura del país, ha expandido en los últimos años su presencia en los sectores de defensa y aviación con inversiones en aeropuertos, drones y sistemas de misiles.

No es la primera vez que Embraer intenta afianzarse en el mercado indio. En 2023 alcanzó un acuerdo con la empresa local Mahindra para promover su avión de transporte militar C-390 ante la Fuerza Aérea India, aunque el proceso de licitación aún no se ha resuelto. Analistas consideran que la nueva alianza con Adani podría otorgarle una ventaja en futuras compras al contar con una base industrial dentro del país.

Especialistas del sector aeroespacial señalan que el anuncio se produce en un contexto de creciente competencia por pedidos de aerolíneas regionales y campañas de renovación de flotas en Asia. Airbus y su filial ATR dominan el mercado de turbohélices de 50 a 70 plazas, mientras que el duopolio Airbus-Boeing controla los aviones de pasillo único de mayor capacidad. La entrada de Embraer con un socio local podría diversificar la oferta y abrir oportunidades para proveedores de América Latina y Europa. Aun así, el memorando es solo una declaración de intenciones y requerirá aprobaciones regulatorias y contratos concretos para materializarse.