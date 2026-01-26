Venezuela excarcela a “al menos 80” presos políticos y crece la presión por listas verificables

En las inmediaciones de El Rodeo I, a las afueras de Caracas, familias se instalaron con carpas y colchones para sostener la espera, compartiendo comida y servicios básicos

Venezuela liberó el domingo a “al menos 80” presos políticos en distintos centros de detención, según el balance preliminar de la ONG Foro Penal, en un proceso de excarcelaciones que avanza de forma gradual y mantiene a familiares acampando a las afueras de cárceles a la espera de confirmaciones oficiales.

Alfredo Romero, director de Foro Penal, dijo que el equipo estaba “verificando” las liberaciones y que el número “probablemente” aumentaría a medida que se confirmaran más casos. El abogado Gonzalo Himiob añadió que las excarcelaciones ocurrieron durante la madrugada y que el total “aún no es definitivo”.

En las inmediaciones de El Rodeo I, a las afueras de Caracas, familias se instalaron con carpas y colchones para sostener la espera, compartiendo comida y servicios básicos. “Ahora todos somos familia”, dijo Aurora Silva, esposa del dirigente opositor Freddy Superlano, aún detenido.

El gobierno de la presidenta encargada Delcy Rodríguez —que asumió tras la captura de Nicolás Maduro en una operación militar estadounidense el 3 de enero, según la cronología difundida por autoridades y medios— prometió un “número importante” de liberaciones, pero organizaciones y oposición denuncian falta de transparencia y medidas que no equivalen a libertades plenas.

Rodríguez afirmó que el total de excarcelados desde diciembre asciende a 626 y anunció que solicitará a la oficina del alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, que verifique las listas. Rechazó los cuestionamientos de ONG y familiares y sostuvo: “Ya basta de mentirle al pueblo venezolano”.

Las cifras oficiales chocan con registros independientes. Cooperativa (con firma EFE) indicó que Foro Penal y la Plataforma Unitaria Democrática estimaban entre 154 y 173 liberaciones desde el anuncio del proceso, mientras Infobae reportó conteos parciales mayores en algunas jornadas y subrayó la incertidumbre para las familias.

Entre los casos recientes, medios internacionales han informado la salida de figuras como Rafael Tudares —yerno del opositor Edmundo González Urrutia—, el excandidato presidencial Enrique Márquez, la activista Rocío San Miguel y el periodista Roland Carreño, en lo que AFP describió como un proceso paulatino en un clima político aún tenso tras las protestas de 2024 y posteriores detenciones masivas.