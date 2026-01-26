Brasil sigue liderando el ranking mundial de asesinatos de personas trans pese a una baja en 2025, según organizaciones

Brasil volvió a encabezar el ranking mundial de asesinatos de personas trans y travestis, pese a una caída interanual de los homicidios registrados, según el nuevo dossier anual de la Asociación Nacional de Travestis y Transexuales (Antra), presentado este lunes. El informe contabilizó 80 asesinatos en 2025, frente a 122 en 2024, una reducción de alrededor de 34% que, sin embargo, mantiene al país en el primer lugar por casi 18 años, de acuerdo con la organización.

La presidenta de Antra, Bruna Benevides, atribuyó el patrón de violencia a factores estructurales y de larga data. “No son muertes aisladas”, afirmó en el lanzamiento del dossier, describiendo a una población expuesta “desde muy temprano” a violencia extrema, atravesada por exclusión social, racismo, abandono institucional y sufrimiento psicológico continuo.

El dossier —según Antra— se construyó con un monitoreo diario de noticias, denuncias directas a organizaciones trans y registros públicos. Benevides sostuvo que el propio método expone un vacío estatal: “si la sociedad civil no hace ese trabajo, las muertes simplemente no existen para el Estado”, dijo.

En la desagregación territorial, el informe situó a Ceará y Minas Gerais como los estados con más asesinatos en 2025, con ocho cada uno. Por regiones, la violencia se concentró en el Nordeste (38), seguida por el Sudeste (17), el Centro-Oeste (12), el Norte (7) y el Sur (6). En una serie histórica 2017–2025, Antra identificó al estado de São Paulo como el más letal en términos acumulados, con 155 muertes registradas.

Aunque el número de homicidios bajó, el dossier advierte un aumento de los intentos de asesinato, lo que —según el documento— impide interpretar la caída como una mejora sostenida de seguridad. La organización enumeró posibles explicaciones: subnotificación, desconfianza en instituciones de seguridad y justicia, menor cobertura mediática y ausencia de políticas públicas específicas contra la transfobia, que en Brasil ha sido encuadrada por el Supremo Tribunal Federal dentro del marco de la Ley de Racismo en un antecedente citado por Naciones Unidas.

En paralelo, el panorama brasileño aparece alineado con tendencias regionales. El proyecto Trans Murder Monitoring de TGEU —que compila casos reportados globalmente— registró 281 asesinatos de personas trans y de género diverso entre el 1 de octubre de 2024 y el 30 de septiembre de 2025, señalando que 68% ocurrió en América Latina y el Caribe, y que Brasil lideró el listado por 18º año consecutivo, con 30% del total de casos reportados en ese periodo. TGEU subraya que los conteos dependen de reportes y pueden subestimar la magnitud real por problemas de registro y cobertura.

El dossier de Antra será presentado en una ceremonia en el Ministerio de Derechos Humanos, con entrega formal a representantes del gobierno federal, según la agencia pública Agência Brasil.