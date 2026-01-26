Bessent elogia a Milei y defiende el swap con EE. UU. mientras crece el alineamiento bilateral

El secretario del Tesoro de Trump afirmó que “estaba muy claro” que sectores kirchneristas buscaban “provocar una alteración en el mercado” para impactar en el escenario electoral

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, elogió al presidente argentino Javier Milei y defendió el swap de monedas acordado entre ambos países, en una señal de respaldo político y financiero que la Casa Blanca presenta como parte de su estrategia regional.

En una entrevista con La Derecha Diario/RAV Español, Bessent sostuvo que Milei “está pasando de ser un gran pensador a convertirse en un político de gran nivel”, y describió a Argentina como “el eje central de la estrategia estadounidense en América Latina”, según reprodujo la prensa local.

Bessent también vinculó el acuerdo a un contexto de volatilidad financiera y a la política doméstica argentina. En ese marco, afirmó que “estaba muy claro” que sectores kirchneristas buscaban “provocar una alteración en el mercado” para impactar en el escenario electoral, una acusación formulada sin aportar evidencia pública en la misma entrevista.

Un swap de US$ 20.000 millones y debate en Washington

El swap —presentado por la administración Trump como un instrumento de “estabilización” financiera— asciende a US$ 20.000 millones y fue firmado con el banco central argentino, según informó Politico. El acuerdo incluyó, además, compras directas de pesos en el mercado por parte de Estados Unidos, de acuerdo con ese reporte.

El propio Bessent insistió en que no se trató de una transferencia a fondo perdido. “Todos decían: ‘Oh, le están dando a los argentinos los 20.000 millones de dólares’. No, no, no… Eso fue un préstamo”, dijo, y aseguró que la operación fue rentable para Washington: “Terminamos ganando dinero con la transacción”.

Reuters informó previamente que Bessent declaró que el Tesoro obtuvo ganancias con el esquema y que Argentina ya devolvió US$ 2.500 millones. En Estados Unidos, el acuerdo fue leído por críticos como un rescate con motivación política, mientras la administración lo presentó como un puente para sostener la estabilización macroeconómica y la confianza del mercado, en un país golpeado por años de crisis cambiarias.

Señales políticas y lecturas en Buenos Aires

Las declaraciones de Bessent refuerzan la narrativa de un vínculo estrecho entre Milei y Trump, con implicancias que van más allá de lo económico. En la entrevista, el secretario del Tesoro sugirió que el giro argentino podría empujar cambios en el mapa regional, mencionando a varios países sudamericanos como posibles candidatos a “dar un giro” hacia Washington.

En Argentina, el Gobierno ha defendido el entendimiento como una herramienta para contener tensiones financieras y apuntalar su programa de reformas, mientras opositores y analistas discuten el costo político de profundizar el alineamiento con Estados Unidos y el alcance real de la “estabilización” prometida.