Lula acusa a Trump de querer “crear una nueva ONU” al criticar su propuesto Consejo de Paz para Gaza

Lula hizo esas declaraciones durante el cierre del 14.º Encuentro Nacional del Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST), en Salvador (Bahía)

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmó este viernes que el mundo atraviesa un momento crítico en el que “el multilateralismo [está] siendo jugado fuera por el unilateralismo”, y dijo que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, “está haciendo una propuesta de crear una nueva ONU, en que él solo es el dueño”, al referirse a la iniciativa estadounidense de formar un Consejo de Paz vinculado a la administración de Gaza.

Lula hizo esas declaraciones durante el cierre del 14.º Encuentro Nacional del Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST), en Salvador (Bahía), donde sostuvo que “la carta de la ONU está siendo rasgada” y volvió a reclamar una reforma del organismo con nuevos miembros permanentes en el Consejo de Seguridad, mencionando a países como Brasil, México y naciones africanas.

La Casa Blanca informó que Trump invitó a Lula a integrar ese Consejo de Paz, que —según Washington— supervisará el trabajo de un Comité Nacional para la Administración de Gaza (NCAG, por sus siglas en inglés). Trump planteó la creación de una “Junta/Consejo de Paz” para apoyar un comité interino de administración de Gaza, con invitaciones también a otros líderes internacionales.

En su discurso, Lula dijo que estaba llamando a varios mandatarios —entre ellos el presidente chino Xi Jinping, el ruso Vladimir Putin, el primer ministro indio Narendra Modi y la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum— para discutir la situación y “no permitir que el multilateralismo sea jugado para el chão” y que predomine “la fuerza del arma” o la “intolerancia”.

El mandatario brasileño también criticó la reciente intervención de Estados Unidos en Venezuela, que derivó en la captura del presidente Nicolás Maduro, según relataron medios estatales brasileños, y cuestionó lo que calificó como una falta de respeto a la integridad territorial. La captura se produjo en una operación militar estadounidense y provocó condenas de algunos líderes internacionales.

El MST, anfitrión del encuentro, entregó una carta a Lula en la que criticó el “imperialismo” y mencionó la ofensiva sobre Venezuela como un ataque a la soberanía regional, en un texto que también alertó sobre el “saque” de recursos naturales como petróleo, minerales, tierras raras, agua y bosques.

Hasta el momento, el gobierno de Trump no ha detallado públicamente el alcance, la composición ni el mandato exacto del Consejo de Paz más allá de su vínculo con la estructura propuesta para Gaza.