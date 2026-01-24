EE. UU. y la UE cortejan a Brasil por minerales críticos en medio de competencia global

Brasil ha emergido como un pivote estratégico en la competencia global por minerales críticos —como grafito, níquel y niobio— que son esenciales para tecnologías limpias, baterías y defensa. Estados Unidos y la Unión Europea han intensificado contactos con autoridades brasileñas para asegurar acuerdos de suministro y colaboración en cadenas de valor que se considera vitales para la transición energética y la seguridad industrial en un contexto de rivalidades geopolíticas.

El gobierno de Brasil, consciente de su enorme potencial minero, busca equilibrar el interés de potencias como Washington y Bruselas con su política de diversificación de socios comerciales y protección de recursos naturales. Funcionarios brasileños subrayan que cualquier acuerdo será evaluado bajo criterios de sostenibilidad ambiental y beneficio económico nacional.

Analistas internacionales señalan que Brasil podría convertirse en un proveedor clave fuera de las tradicionales rutas dominadas por China, especialmente en materias primas necesarias para baterías de vehículos eléctricos y sistemas de energía renovable.

Este posicionamiento ocurre en un momento de creciente competencia global por asegurar cadenas de suministro críticas, en especial con el auge de políticas industrialistas y sanciones económicas que han fragmentado mercados hasta hace poco globalizados.