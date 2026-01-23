YPF y Pluspetrol canjean activos para acelerar desarrollos en Vaca Muerta y el proyecto Argentina LNG

YPF y Pluspetrol firmaron un acuerdo de intercambio de activos que reordena posiciones en áreas no convencionales de Vaca Muerta y refuerza el plan “Argentina LNG”, la apuesta de la petrolera estatal para convertir al gas argentino en un producto de exportación a gran escala.

Según informó LM Neuquén, Pluspetrol ingresará como accionista de Vaca Muerta Inversiones (VMI), una sociedad controlada por YPF que participa en los bloques La Escalonada y Rincón de Ceniza, mientras que YPF pasará a concentrar la participación que Pluspetrol tenía en Meseta Buena Esperanza, Aguada Villanueva y Las Tacanas, tres áreas vinculadas a la estrategia de suministro para el desarrollo de Argentina LNG.

En la comunicación corporativa citada por medios locales, YPF describe a Argentina LNG como “uno de los pilares del crecimiento futuro” de la compañía y de la generación de divisas para el país.

El acuerdo se conoce mientras la industria argentina acelera inversiones en la cuenca neuquina y busca ampliar la infraestructura de transporte y evacuación. Reuters ha reportado que YPF viene sellando alianzas para el proyecto Argentina LNG, concebido como una iniciativa de decenas de miles de millones de dólares para exportar gas natural licuado (GNL), con esquemas iniciales basados en unidades flotantes antes de eventuales desarrollos en tierra. En paralelo, la agencia también ha señalado que Vaca Muerta es vista por grandes jugadores como un activo de calidad entre los mayores recursos no convencionales del mundo.

Para Pluspetrol, el movimiento consolida su expansión en Neuquén. La compañía ya había ganado peso en Vaca Muerta tras la compra de activos locales de ExxonMobil, incluida la participación en el desarrollo de La Calera, una de las áreas gasíferas más relevantes del play, según EconoJournal.

El reordenamiento también se alinea con la estrategia declarada por YPF de desprenderse de activos maduros y concentrar capital y equipos en shale, en un contexto donde el sector energético se ha convertido en uno de los ejes de la agenda económica argentina y de la discusión política doméstica sobre inversiones, empleo y capacidad exportadora.