Von der Leyen dice que la UE está “lista” para aplicar el pacto con Mercosur cuando avance la ratificación

Varios líderes y gobiernos europeos han defendido públicamente acelerar la puesta en marcha del acuerdo, argumentando que Europa necesita diversificar comercio e inversión

La Unión Europea está preparada para aplicar de forma provisional el acuerdo comercial con Mercosur en cuanto los países sudamericanos completen sus procedimientos internos de ratificación, dijo la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en Bruselas, en un intento de contener la incertidumbre política abierta por el voto del Parlamento Europeo que frenó su propia vía de aprobación del tratado.

La señal de “disponibilidad” llega apenas días después de la firma del acuerdo en Asunción, presentada por Bruselas y los gobiernos del bloque como una apuesta por ampliar mercados en un clima de tensión comercial global. El acto —con el presidente argentino Javier Milei presente y el brasileño Luiz Inácio Lula da Silva ausente— tomó lugar tras un cuarto de siglo de negociaciones intermitentes.

El problema inmediato en Europa es institucional y, sobre todo, político. El miércoles, el Parlamento Europeo votó por un margen muy estrecho (334 a favor, 324 en contra y 11 abstenciones) solicitar al Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) una opinión legal sobre el acuerdo, un recurso previsto por los tratados que puede demorar el calendario y endurecer las posiciones en una Eurocámara dividida.

Desde la Comisión, la vicepresidenta Teresa Ribera ya había dejado entrever que el Ejecutivo comunitario buscaría fórmulas para evitar que el movimiento parlamentario “paralice” la entrada en vigor, subrayando lo ajustado de la votación. En paralelo, Reuters informó que la Comisión y varios gobiernos sopesan vías para avanzar con una aplicación provisional, aunque el pulso con el Parlamento —que debe dar su consentimiento para la conclusión final— añade riesgo político.

Tras una reunión extraordinaria de líderes europeos en Bruselas —convocada formalmente por la crisis transatlántica en torno a Groenlandia—, el presidente del Consejo Europeo, António Costa, reforzó públicamente el respaldo político a que la Comisión utilice la decisión ya adoptada por los Estados miembros para preparar la aplicación provisional cuando sea posible.

Varios líderes y gobiernos europeos han defendido públicamente acelerar la puesta en marcha del acuerdo, argumentando que Europa necesita diversificar comercio e inversión. En ese clima, la discusión ya no es solo jurídica, sino de equilibrio institucional: Bruselas busca mostrarse firme ante Mercosur sin “pasar por encima” de una Eurocámara donde los votos se cuentan uno por uno.

El Consejo de la UE, que reúne a los gobiernos nacionales, ya había dado su visto bueno político para la firma del paquete UE–Mercosur (incluida la parte comercial y el acuerdo político más amplio), recordando que el paso siguiente en Europa requiere el consentimiento del Parlamento Europeo antes de una conclusión definitiva. Ese es el nudo: acelerar sin dinamitar la ratificación.