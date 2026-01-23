Vicepresidente de Bolivia señala posible escondite del narcotraficante uruguayo fugitivo Sebastián Marset

Marset, de 34 años, permanece prófugo desde julio de 2023, cuando escapó de un operativo en Santa Cruz

El vicepresidente de Bolivia, Edmundo Lara, afirmó que el narcotraficante uruguayo Sebastián Marset —buscado por varios países— podría estar oculto en Urubó, una zona residencial del área metropolitana de Santa Cruz de la Sierra, y sostuvo que la información proviene de fuentes policiales. En un video difundido en redes sociales, Lara instó a unidades especializadas y a Interpol a ejecutar operativos “urgentes” para “corroborar” la pista, al tiempo que denunció que en el área “hace mucho tiempo” no se realizan allanamientos.

Lara también señaló que un capitán de la Policía se habría convertido en la “mano derecha” de Marset, lo que, de confirmarse, reforzaría las sospechas recurrentes sobre redes de protección local que han dificultado la captura del prófugo. Las autoridades bolivianas no han presentado, por ahora, evidencia pública que respalde la acusación concreta contra un funcionario, y el señalamiento del vicepresidente se conoce en medio de una investigación regional de alta sensibilidad política y judicial.

Marset, de 34 años, permanece prófugo desde julio de 2023, cuando escapó de un operativo en Santa Cruz. Desde entonces, su búsqueda se ha convertido en un caso emblemático en el Cono Sur, con derivaciones en Paraguay y Uruguay. Medios uruguayos han reconstruido su trayectoria criminal y sus vínculos transnacionales, incluyendo episodios previos de detención por documentación irregular y el uso de intermediarios para resolver problemas migratorios.

En Uruguay, el caso tuvo un impacto político mayor por el escándalo del pasaporte: autoridades enfrentaron cuestionamientos y renuncias tras revelaciones sobre la tramitación de un documento que permitió a Marset abandonar Dubái, donde había sido detenido.

También hay ramificaciones en Paraguay, donde investigaciones por narcotráfico y lavado —incluida la megacausa A Ultranza Py— han colocado a Marset como una figura central del crimen organizado regional, según reportes judiciales y periodísticos citados en Uruguay.

En Santa Cruz, el llamado del vicepresidente a desplegar a la fuerza antidrogas (FELCN), la fuerza anticrimen (FELCC) e Interpol apunta a reactivar la presión operativa en una zona donde, según él, habría “vacíos” de control.