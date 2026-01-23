La UE y Ecuador cierran las negociaciones de un acuerdo de inversión sostenible, el primero del bloque con América Latina

La negociación con Ecuador se enmarca en la estrategia comercial e inversora de la UE para diversificar cadenas de suministro y reforzar presencia económica en socios considerados estables

La Unión Europea y Ecuador concluyeron este viernes las negociaciones de un Acuerdo de Facilitación de la Inversión Sostenible (SIFA, por sus siglas en inglés), en lo que Bruselas presenta como su primer pacto de este tipo con un país latinoamericano, según informó la agencia EFE.

La Comisión Europea sostuvo que el acuerdo apunta a mejorar el clima de negocios en Ecuador mediante reglas “más transparentes y eficientes”, al abordar problemas habituales para los inversionistas como la incertidumbre regulatoria y trabas burocráticas. En el comunicado citado por EFE, el Ejecutivo comunitario describió el pacto como “fundamental para promover las inversiones de la UE en Ecuador”.

El SIFA no es un tratado clásico de “protección” de inversiones: está concebido como un marco para facilitar la inversión extranjera directa, simplificando procedimientos, fortaleciendo la previsibilidad normativa y creando puntos de contacto administrativos para inversores, con un énfasis declarado en prácticas empresariales responsables y objetivos de desarrollo sostenible. En documentos de referencia sobre el primer SIFA de la UE (con Angola), el Parlamento Europeo describe este tipo de acuerdos como instrumentos para “promover la transparencia”, “agilizar procedimientos” y fomentar conductas responsables, incorporando capítulos de sostenibilidad y mecanismos de prevención y solución de controversias entre Estados.

La negociación con Ecuador se enmarca en la estrategia comercial e inversora de la UE para diversificar cadenas de suministro y reforzar presencia económica en socios considerados estables. En noviembre de 2025 —cuando se anunció el inicio de las conversaciones— la Comisión Europea señalaba que la UE ya era el principal inversor en Ecuador y que buscaba un marco que reduzca obstáculos administrativos y aumente la seguridad jurídica para nuevos proyectos.

El cierre de las negociaciones llega además sobre un vínculo económico que ya tiene un pilar comercial: Ecuador se incorporó en 2017 al acuerdo multipartes entre la UE, Colombia y Perú (y posteriormente también Ecuador), que rige el intercambio de bienes y parte de los servicios. Medios ecuatorianos han venido siguiendo el interés de Quito por atraer inversión europea en energía, infraestructura, logística y sectores exportadores, en un contexto de búsqueda de financiamiento y empleo formal.

Los próximos pasos suelen incluir la revisión jurídica del texto (“legal scrubbing”), traducciones oficiales y el proceso de firma y ratificación del lado europeo y ecuatoriano, con calendarios que dependen de las instituciones y mayorías políticas. Por ahora, Bruselas presenta el SIFA como una herramienta para “destrabar” inversión mediante reglas de tramitación más claras.