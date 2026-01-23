El chavismo impulsa una reforma petrolera para abrir el mercado de hidrocarburos a privados

La reforma habilita que empresas privadas participen en el “sector primario” mediante contratos con el Estado, además de facilitar la comercialización directa del petróleo producido

La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó en primera discusión una reforma a la Ley Orgánica de Hidrocarburos que ampliaría la participación privada en la explotación y comercialización de crudo, un giro relevante frente al esquema de empresas mixtas que durante años mantuvo al Estado como socio mayoritario. El proyecto debe pasar por una segunda discusión antes de convertirse en ley, según informó EFE.

De acuerdo con el texto y los argumentos expuestos en el Parlamento, la reforma habilita que empresas privadas domiciliadas en el país participen en el “sector primario” mediante contratos con el Estado, además de facilitar la comercialización directa del petróleo producido. El articulado también incorpora la posibilidad de resolver controversias en tribunales venezolanos o mediante mecanismos de mediación y arbitraje.

Uno de los puntos sensibles es el ajuste de la participación estatal asociada a la extracción. Se reportó que la propuesta reduce al 15% el porcentaje aplicable en ciertos casos cuando operen empresas mixtas, mientras mantiene otros umbrales para operadores privados, lo que la oposición interpreta como un cambio acelerado sin discusión suficiente.

Dirigentes opositores dijeron compartir, en general, la necesidad de atraer inversión y recuperar producción, pero cuestionaron el procedimiento. El diputado Stalin González sostuvo en redes que su bancada no había recibido el proyecto antes del debate. Y Henrique Capriles reclamó una discusión amplia: “Quisiéramos saber cuál es el alcance de los nuevos acuerdos energéticos y qué se quiere cambiar de la ley. No le tengamos miedo al debate petrolero en este país”.

El movimiento legislativo ocurre en un contexto de alta presión sobre el sector energético venezolano y de creciente interés de compañías y traders por participar en exportaciones y operaciones, según Reuters, que describió conversaciones en Washington y competencia entre firmas para acceder a volúmenes de crudo y a un rol en la comercialización.

En paralelo, el gobierno encabezado por Delcy Rodríguez ha buscado proyectar margen propio en su relación con Estados Unidos. “Si me tocara visitar Washington… lo haría de pie, caminando, no arrastrada”, dijo recientemente Rodríguez, en un mensaje orientado a subrayar una narrativa de soberanía en medio de negociaciones sensibles mientras se daba la visita de la dirigente opositoria María Corina Machado a la Casa Blanca.

La segunda discusión legislativa marcará si el chavismo logra consolidar una apertura que, para potenciales inversores, sigue atada a la seguridad jurídica y al riesgo político—un factor que, tras expropiaciones y disputas históricas con petroleras internacionales, continúa pesando sobre cualquier apuesta de largo plazo.