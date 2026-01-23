ARCA denuncia a la AFA por presuntas facturas apócrifas por más de USD 260 mil

El caso tramita en la Justicia federal y, por ahora, se encuentra en etapa preliminar

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) presentó una nueva denuncia judicial contra la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) por presuntas “salidas no documentadas” de dinero y el uso de facturas apócrifas, con un perjuicio fiscal preliminar estimado en más de 375 millones de pesos (unos 262,372.01 dólares americanos), según reportes de medios locales.

La presentación se originó tras tareas de fiscalización sobre operaciones de la AFA entre marzo de 2023 y junio de 2025, que, de acuerdo con la reconstrucción publicada por Infobae, detectaron movimientos de fondos sin respaldo documental suficiente y pagos a proveedores observados por los sistemas de riesgo del fisco.

El caso tramita en la Justicia federal y, por ahora, se encuentra en etapa preliminar: ARCA aportó resoluciones e informes técnicos, mientras continúa el proceso administrativo y las medidas de prueba. De acuerdo con la cobertura de TN, el organismo subrayó que se trata de “una denuncia nueva” y no de una ampliación de la anterior.

Según la información publicada en medios argentinos, la investigación incluyó inspecciones, verificaciones de domicilios, análisis bancarios y cruces de bases fiscales. El patrón que ARCA habría identificado apunta a empresas que emitían comprobantes por montos elevados sin capacidad económica aparente —sin personal, infraestructura o actividad compatible con los servicios declarados—, lo que abre la hipótesis de gastos utilizados para justificar egresos sin documentación respaldatoria.

En paralelo, la AFA —presidida por Claudio “Chiqui” Tapia— habría rechazado ajustes determinados en sede administrativa y se activó un procedimiento determinativo de oficio, un mecanismo habitual cuando el contribuyente impugna la liquidación inicial.

La denuncia actual se suma a otro expediente previo, también impulsado por ARCA, por supuesta evasión tributaria y previsional que —según la cobertura local— superaría los 19.000 millones de pesos.

ARCA es el organismo que, por decreto, reemplazó a la AFIP desde octubre de 2024, con funciones impositivas, aduaneras y de seguridad social.