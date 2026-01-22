Trump anuncia un “marco” de acuerdo con la OTAN sobre Groenlandia y retira la amenaza de aranceles

Aunque Trump no precisó si el “marco” contempla soberanía o control territorial, declaró que el esquema podría incluir derechos vinculados a minerales y se enmarca en prioridades de defensa

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que su Administración acordó con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, un “marco” para un eventual entendimiento sobre Groenlandia y el Ártico, y anunció que dejará sin efecto los aranceles con los que había amenazado a varios aliados europeos. Trump no detalló el contenido del plan, pero lo presentó como una fórmula que “beneficiará” a Estados Unidos y al conjunto de la Alianza.

El anuncio llegó tras una reunión que ambas partes describieron como “muy productiva”. Según Trump, el acuerdo en discusión abarca “Groenlandia y, de hecho, toda la región del Ártico”, y a partir de ese “entendimiento” suspendió las tarifas previstas para entrar en vigor el 1 de febrero. Rutte respaldó públicamente la caracterización del encuentro, aunque evitó pronunciarse sobre la cuestión de la soberanía y afirmó que ese punto no se abordó en la conversación.

En Copenhague, el ministro de Exteriores danés, Lars Løkke Rasmussen, calificó la jornada como “mejor” que su inicio y pidió abrir conversaciones para atender las preocupaciones de seguridad de Washington en el Ártico “respetando las líneas rojas” del Reino de Dinamarca. La reacción danesa apuntó a contener la escalada, sin conceder —al menos públicamente— la pretensión estadounidense de “propiedad” sobre el territorio autónomo.

Aunque Trump no precisó si el “marco” contempla soberanía o control territorial, declaró a medios estadounidenses que el esquema podría incluir derechos vinculados a minerales y se enmarca en prioridades de defensa, entre ellas su proyecto de escudo antimisiles “Golden Dome”. La Casa Blanca y aliados han insistido en el valor estratégico de Groenlandia por su ubicación y por sus recursos, en un contexto de competencia con Rusia y China en el Ártico.

El giro retórico se produjo en paralelo a la presencia de Trump en Davos, donde sostuvo que busca negociaciones y que no recurrirá a la fuerza para lograr sus objetivos sobre Groenlandia, tras semanas de presiones y amenazas arancelarias que tensaron la relación transatlántica. En Europa, la incertidumbre sobre qué implica exactamente el “marco” —y qué concesiones supone— mantiene a los gobiernos a la espera de definiciones.