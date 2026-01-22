Incendios en la Patagonia argentina: rebrotes en Chubut fuerzan evacuaciones y sostienen un operativo “muy complejo”

Autoridades nacionales y provinciales insistieron en la hipótesis de origen humano. Foto: AP Photo/Maxi Jonas

Los incendios forestales en la Patagonia argentina mantienen en alerta a comunidades de la provincia de Chubut, con focos activos y reactivaciones en áreas cercanas a Epuyén, El Hoyo y Puerto Patriada, en un escenario agravado por altas temperaturas, vientos intensos y baja humedad. Medios locales reportaron autoevacuaciones preventivas y guardias permanentes de brigadistas y vecinos para evitar que las llamas alcancen viviendas y zonas productivas.

Según TN, el foco principal se inició semanas atrás en Puerto Patriada y seguía activo, mientras otros puntos críticos se registraban en el corredor cordillerano donde el humo redujo la visibilidad y complicó la logística terrestre. En ese marco, equipos de bomberos y brigadas ingresaron a pie en sectores de difícil acceso para tareas de enfriamiento y control de perímetros, ante el riesgo de nuevos focos por el viento.

Autoridades nacionales y provinciales insistieron en la hipótesis de origen humano. En declaraciones citadas por la prensa argentina, el director ejecutivo de la Agencia Federal de Emergencias (AFE), Santiago Hardie, sostuvo que “el 95% de este tipo de eventos son por acción humana”, ya sea por intencionalidad o negligencia. En la misma línea, el gobernador Ignacio “Nacho” Torres afirmó que los incendios fueron intencionales y dijo que la investigación judicial avanzaba, en un mensaje orientado a reforzar la disuasión y la respuesta penal.

El impacto incluye afectación de pastizales, alambrados e infraestructura rural, con pérdidas para pequeños productores y pobladores que suelen ser los primeros en sostener el combate inicial con recursos limitados. TN reportó además que el Gobierno nacional siguió el operativo desde el terreno y que el riesgo de propagación se mantenía elevado por la falta de precipitaciones significativas en el corto plazo.

Aunque los incendios estacionales no son nuevos en la región, la combinación de calor extremo, sequedad y viento vuelve más probable el “rebrote” dentro de árboles y material orgánico, lo que obliga a no “bajar la guardia” incluso cuando un frente parece controlado, según describen los jefes de dotación citados por medios locales.

Chile: actualización del megaincendio en el centro-sur

En paralelo, Chile mantiene un amplio despliegue en las regiones de Biobío y Ñuble tras un balance oficial que elevó a 20 los fallecidos, con miles de evacuados y más de 500 personas albergadas, además de toque de queda nocturno y estado de catástrofe. La detención de un sospechoso en la comuna de Penco se sumó a las investigaciones sobre el origen de las llamas, informaron autoridades y prensa local.