Embajador argentino pide cubrir la etiqueta “Falklands” en un mapa ante legisladores franceses

“No puedo, en mi carácter de representante del Estado argentino, expresarme libremente frente a ese mapa”, dijo

El embajador argentino en Francia, Ian Sielecki, interrumpió el inicio de una audiencia en la Asamblea Nacional francesa y se negó a intervenir mientras detrás suyo permaneciera visible un mapa que identificaba a las Falklands/Malvinas como territorio del Reino Unido. La sesión se reanudó solo después de que un funcionario cubriera el archipiélago con una nota adhesiva.

El episodio ocurrió ante la Comisión de Asuntos Exteriores, cuando Sielecki advirtió que el mapa incluía la indicación “R-U” (Reino Unido) junto a las islas. “No puedo, en mi carácter de representante del Estado argentino, expresarme libremente frente a ese mapa”, dijo, y sostuvo que hacerlo equivaldría a “legitimar” una situación que, en su visión, vulnera la soberanía argentina y el derecho internacional.

“Acabo de ver que muestran las Islas Malvinas como parte del Reino Unido”



Durante la Asamblea Nacional, el embajador argentino en Francia, Ian Sielecki, dijo que hablar frente a un mapa que no reconoce las islas como argentinas “implica legitimar una vulneración a la soberanía”. pic.twitter.com/DZ6pXKp7G7 — Corta (@somoscorta) January 22, 2026

En el intercambio, el presidente de la comisión, Bruno Fuchs, replicó que “todos sabemos que se trata de un territorio en disputa” y que el mapa no buscaba atribuir soberanía. Sielecki insistió en que la cartografía lo señalaba como británico y comparó la situación con un hipotético caso en el que el embajador de Ucrania debiera hablar ante un mapa que mostrara territorios ocupados como parte de Rusia. Tras unos minutos, el archipiélago fue cubierto con un “post-it” amarillo y el testimonio continuó.

El gesto se viralizó en redes. Sielecki publicó luego un mensaje en X defendiendo su postura: “SON ARGENTINAS… Cualquier argentino de bien hubiese hecho lo mismo”.

El incidente reactivó, en clave simbólica, la disputa diplomática de larga data entre Argentina y el Reino Unido sobre las Falklands/Malvinas, bajo administración británica desde 1833 y escenario de la guerra de 1982. En Francia, el tema suele aparecer en debates parlamentarios y mediáticos por su sensibilidad histórica y por la forma en que la cartografía pública nombra territorios en controversia—un punto que Buenos Aires considera parte de la “cuestión” de soberanía.

Sielecki, de formación académica en Francia y el Reino Unido, fue designado embajador durante el gobierno de Javier Milei y ha buscado reforzar el vínculo bilateral con París, en un contexto en el que Francia también mantiene posiciones firmes en debates comerciales y estratégicos con América del Sur.