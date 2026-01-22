EE.UU. nombra a Laura Dogu como nueva jefa de misión para Venezuela, en medio de contactos con Caracas

Dogu acumula más de tres décadas en el Servicio Exterior y ha sido embajadora de EE.UU. en Honduras y Nicaragua

Estados Unidos designó a la diplomática de carrera Laura Dogu como nueva jefa de misión para Venezuela, en un movimiento que coincide con señales de un eventual repliegue del aislamiento diplomático entre Washington y Caracas, incluida la posibilidad de reabrir embajadas y un viaje a Washington de la presidenta encargada venezolana, Delcy Rodríguez, aún sin fecha ni agenda confirmadas.

La información sobre el nombramiento de Dogu —encargada de negocios con base en Bogotá, donde opera la “Venezuela Affairs Unit” (VAU) desde la ruptura de relaciones de 2019— fue reportada por Reuters tras la actualización publicada por la representación estadounidense para Venezuela.

Dogu acumula más de tres décadas en el Servicio Exterior y ha sido embajadora de EE.UU. en Honduras y Nicaragua, además de ocupar cargos vinculados a seguridad y coordinación interagencial. La figura de “encargado/a de negocios” funciona, en la práctica, como máxima autoridad diplomática cuando no hay embajador designado o cuando la relación bilateral se gestiona a distancia.

El cambio se produce mientras la Casa Blanca prepara una visita de Rodríguez a Washington, de acuerdo con un funcionario estadounidense citado por EFE. En paralelo, Reuters informó que Donald Trump avaló el Ejecutivo encabezado por Rodríguez tras la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses el 3 de enero, y sostuvo que su administración “está trabajando muy bien” con Caracas.

Rodríguez, sancionada por el Tesoro estadounidense, ha intentado proyectar firmeza ante un eventual viaje: “de pie, caminando, no arrastrada”, dijo en declaraciones recogidas por Reuters. La narrativa oficial venezolana, sin embargo, contrasta con la lectura de la oposición. Reuters reportó que María Corina Machado afirmó que Rodríguez no representa al pueblo venezolano y que su rol forma parte de una “fase compleja”.

En el plano económico, el vínculo se está reordenando alrededor del petróleo. AP reportó que Trump pidió a ejecutivos energéticos invertir en Venezuela y sugirió que EE.UU. administrará la transición por un período indefinido, en un contexto de control y reorganización de flujos petroleros. Reuters también describió reformas y anuncios económicos en Caracas tras la operación estadounidense, subrayando que el acceso al crudo venezolano se volvió un eje de la nueva etapa.

La designación de Dogu apunta a dotar de conducción operativa a ese paquete de interlocución política y económica, mientras se define si el deshielo diplomático se traduce en reapertura formal de sedes y en un canal estable de negociación.